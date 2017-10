Roman Polanski à nouveau accusé de viol

Roman Polanski va devoir se défendre contre les accusations de Renate Langer. La comédienne allemande est en effet la quatrième femme à accuser le cinéaste de l’avoir violée.

D’après sa déposition, enregistrée le 26 septembre, l’agression serait survenue à Gstaad, en Suisse, en 1972, alors qu'elle n’avait que 15 ans et le réalisateur 39. Comme le relayent l’AFP et le New York Times, les faits se seraient déroulés chez Roman Polanski à l’occasion d’un supposé casting à l’époque.

Après Samantha Geimer en 1977, première accusatrice du réalisateur auprès de laquelle il s’est déjà amendé, Charlotte Lewis en 2010 et une certaine « Robin » au mois d’août dernier, c’est une nouvelle femme qui vient alourdir le « dossier Polanski ».

Renate Langer a affirmé que les accusations de «Robin» et la mort de ses propres parents l'ont motivée à sortir de son silence aujourd’hui. Bien que l’ancienneté des faits protège a priori Roman Polanski, il se pourrait que le réalisateur sorte lui aussi de son silence pour répondre à ces nouvelles accusations.