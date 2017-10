Trois mois de prison pour une attaque sur deux hommes

Un Montréalais qui avait attaqué deux hommes dans le Village gai, juste après une marche transgenre en août dernier, a écopé de trois mois de prison.

«L’accusé a des antécédents de violence, là, il s’est attaqué totalement gratuitement à des passants», a déploré le procureur Yves Fortin alors qu’Aimen Rechrech plaidait coupable de voies de fait armées, récemment, au palais de justice de Montréal.

Rechrech, un homme de 24 ans souffrant de troubles psychiatriques, s’était attaqué à deux inconnus le 6 août.

«Faggots [fifs, en québécois]», avait lancé Rechrech à ses victimes qu’il ne connaissait pas.

Pancarte

Après les avoir insultés, l’accusé les avait suivis tout en continuant à les injurier. Mais il ne s’est pas limité à une agression verbale puisqu’il a ensuite saisi une pancarte de restaurant avant de s’élancer vers les deux hommes pour les frapper avec cette arme improvisée d’abord, puis avec ses poings.

«M. Rechrech a ensuite pris la fuite, mais il a été maîtrisé par un des plaignants, a expliqué l’avocat de la défense Alexandre Goyette. Monsieur souhaite ajouter qu’il aurait été étranglé par un plaignant et qu’il a donné des coups de poing et des coups de pied pour se libérer.»

Mis à part des maux de tête, les victimes n’ont pas subi de blessures sérieuses.

Pour la Couronne, le crime de Rechrech méritait six mois de prison, car ce n’était pas le premier crime violent de l’accusé, a rappelé Me Fortin. En 2010, il avait commis un vol qualifié et, un peu plus tard, c’était une tentative d’introduction par effraction.

Psychiatrie

La défense, de son côté, en suggérait trois. La juge Anne-Marie Lanctôt a finalement penché du côté de la défense, après avoir tenu compte des particularités du dossier, dont les antécédents psychiatriques de l’accusé.

«Lorsqu’il a été arrêté, M. Rechrech a tenu des propos incohérents, par exemple en demandant d’être déporté et d’appeler la Gendarmerie royale du Canada», a expliqué Me Goyette.

En plus de la peine de prison ferme, la magistrate a aussi imposé une probation de deux ans à l’accusé, pendant laquelle il devra prendre ses médicaments.

«Oui, je comprends», a simplement répondu Rechrech à la juge.

Et comme il utilise ses chèques d’aide sociale pour acheter des stupéfiants, la juge lui a également imposé la condition de ne pas consommer de drogues illicites pendant toute la durée de sa probation.

Il lui sera également interdit de se procurer des armes à feu pour le reste de sa vie, et il devra fournir un échantillon d’ADN aux autorités.