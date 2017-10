Trump évoque un effacement partiel de la dette de Porto Rico

Le président américain Donald Trump a évoqué mercredi la possibilité d'effacer une partie de la dette colossale de l'île de Porto Rico, dévastée par l'ouragan Maria.

«Vous savez, ils doivent beaucoup d'argent à vos amis de Wall Street et nous devrons éliminer ça. On peut dire au revoir à ça», a-t-il déclaré à Fox News sans préciser si Washington effacerait tout ou partie de la dette et par quel mécanisme.

M. Trump s'est rendu mardi dans ce territoire américain pour y rencontrer des sinistrés de l'ouragan Maria qui a fait au moins 34 morts sur l'île il y a deux semaines.

«Nous allons faire quelque chose. Nous allons faire en sorte de la remettre sur pied», a insisté le président. «Nous devons regarder la structure de la dette dans son ensemble», a-t-il également dit à la chaîne américaine.

Cette annonce a été très mal accueillie sur les marchés financiers: le prix des obligations de Porto Rico, notamment celle à échéance en 2035, a chuté passant de 44 cents pour un dollar la veille à 32,25 cents mercredi matin à New York. Et le taux d'intérêt de ces mêmes obligations s'est envolé, passant de 18,475% à 35,44%.

Début mai, le gouverneur de Porto Rico avait demandé à ce que l'île soit déclarée en situation de faillite, afin de pouvoir restructurer sa lourde dette estimée à 73 milliards de dollars.

Ancienne colonie espagnole, Porto Rico est devenu territoire américain à la fin du 19e siècle avant d'acquérir un statut spécial d'«État libre associé» dans les années 1950.

Autrefois prospère, l'île de 3,5 millions d'habitants a amorcé son déclin économique en 2006 avec la fin d'exonérations fiscales massives qui avaient attiré de grandes multinationales et dopé l'activité. Puis, la récession économique et la chute des recettes ont gonflé sa dette.

Deux semaines après le passage dévastateur de l'ouragan Maria de catégorie 4, Porto Rico panse toujours ses plaies: seuls 7% de l'île disposent d'électricité, plus de 9000 personnes vivent dans des refuges et seuls 40% des moyens de communication ont été rétablis, selon l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema). Une grande partie des habitants ne dispose en outre toujours pas d'eau potable ni de carburant.