Un camelot du Journal de Montréal sauve cinq vies dans un incendie

Un camelot du Journal de Montréal sera honoré pour avoir sauvé la vie d’un célibataire ainsi que d’une mère et de ses trois enfants prisonniers des flammes.

Le 24 février dernier, Mario Labelle distribuait «Le Journal de Montréal» comme il le fait du lundi au samedi depuis 10 ans.

Alors qu’il était en train de remettre ses journaux au dépanneur situé près de la rue Dorion, à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides, il a senti une odeur de brûlé. Il a regardé vers le ciel et il a aperçu un gros panache de fumée.

«J’ai filé à toute vitesse pour me rendre dans la cour du duplex. C’est là que j’ai aperçu un homme en caleçon dans sa porte. Il n’avait pas ses lunettes, il était tellement noir ! Je ne voyais que ses yeux», a raconté le distributeur.

Il a fait monter l’homme dans son véhicule, il l’a réchauffé avec une couverture et il est allé se stationner quelques maisons plus loin. Il a rapidement demandé à Germain Rivard s’il y avait d’autres personnes à l’intérieur. Celui-ci lui a répondu qu’il y avait une famille au deuxième étage.

«À ce moment-là, mon cœur battait à toute vitesse, j’étais très stressé, et en plus, lorsque je suis sorti de mon véhicule j’entendais les trois enfants et la maman crier et cogner sur la fenêtre. Ils étaient prisonniers des flammes dans une chambre à coucher. Je devais les sauver», s’est rappelé M. Labelle.

Échelle

Le camelot tentait de trouver une échelle pour casser la fenêtre et sauver la famille. Un voisin qui a entendu et vu les flammes a apporté une échelle. M. Labelle a commencé à frapper sur la fenêtre, mais en vain.

Puis, les policiers et les pompiers sont arrivés. Ils ont utilisé l’échelle installée par le distributeur de journaux et ils ont sauvé tous les membres de la famille. Tous étaient inconscients, mais aucun n’a perdu la vie.

Le lendemain de l’incendie, M. Labelle est retourné sur les lieux accompagné des policiers et des pompiers.

«Ils m’ont dit que j’avais maintenant cinq laissez-passer pour le ciel. Que sans l’échelle que j’avais installée, il y aurait peut-être eu des morts, tellement les secondes étaient comptées», a expliqué M. Labelle.

Héros

Pour Germain Rivard, il n’y a aucun doute: Mario Labelle est un héros, son héros.

«J’ai des brûlures au deuxième degré, j’ai encore des taches aux poumons, j’ai été hospitalisé pendant quatre jours. J’étais pratiquement nu, je ne voyais rien, j’avais peur, et M. Labelle m’a pris. Je l’appelle mon sauveur», a conclu l’homme de 61 ans qui rêve encore souvent à l’incendie qui a fait disparaître tous ses souvenirs et ses biens.

Il a été impossible de rejoindre la famille sauvée.

♦ Mario Labelle sera honoré le vendredi 13 octobre à l’Assemblée nationale.