Un casque pour contrer les tumeurs au cerveau

Le cancer du cerveau fait de plus en plus de ravages et un casque muni de champs électriques pourrait changer la donne. Ce traitement prometteur empêche le développement et la propagation des tumeurs.

Il y a neuf ans, Éric Renaud apprenait qu'il était atteint d'une tumeur au cerveau, un glioblastome. Après deux interventions, il a subi des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie pour apprendre qu'un casque pourrait prolonger sa vie. Depuis 2009, il le porte à 80% du temps.

Développé par une compagnie américaine, le casque était disponible uniquement à Boston dans le cadre d'un essai clinique. M. Renaud a été accepté de s'y rendre et n'a pas eu à payer le traitement.

«Probablement que je ne serais plus là pour en parler si je n'avais pas cet appareil», dit-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Selon les premières études, ce casque émet des ondes électriques de faible intensité. Quatre plaques munies de 36 électrodes et de fils sont reliées à une batterie et à un ordinateur.

«L'espérance de vie typique d'un patient avec cette pathologie c'est 14 mois.» «En deux ans, il y a déjà 50% de plus de patients en vie», explique le docteur David Roberge, chef du département de radio-oncologie du CHUM. «Ça ne brûle pas, ça ne chauffe pas, ça n'électrifie pas les cellules, mais ça fait que les cellules vont se diviser et leur division va être désordonnée. Puis, elles vont comme se suicider», ajoute-t-il.

L'ex-pilote de ligne de 50 ans a eu une récidive en 2016. Il a été opéré. Il est convaincu que l'appareil, qui peut être utilisé seul ou avec d'autres traitements, lui a servi de bouclier pour continuer à vivre.

«Quand on a le cancer, on pense mourir. Quand on allonge sa vie, chaque matin est un beau matin!», souligne M. Renaud.

Le casque est approuvé par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, mais Santé Canada ne l'a pas homologué. L'appareil coûte 31 000$

Un autre essai clinique va s'amorcer avec 270 patients pour empêcher la prolifération de métastases au cerveau.