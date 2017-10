Un ex-col bleu de Laval coupable de menaces et voies de fait

L’ex-col bleu Christian Perreault a été reconnu coupable ce matin de voies de fait et d’intimidation à l’égard de deux collègues, ce mercredi au palais de justice de Laval.

Il avait été congédié par la Ville de Laval avant la fin du processus judiciaire.

Il a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de voies de fait, un chef de menace de mort et un autre chef d’intimidation à l’endroit Andrea Di Genova et Francine Larrivée, les victimes dans cette affaire, a confirmé Me Jean-Pascal Boucher, porte-parole pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Les faits remontent au début des années 2000 et se sont produits dans le milieu de travail, dans le secteur de la voirie.

M. Perreault aurait donné un coup d’épaule au visage d’Andrea Di Genova. Il aurait également fermé la porte dans la figure de Francine Larrivée et lui aurait donné des coups de coude sur l’épaule.

Lors de son témoignage, l’accusé a nié avoir posé des gestes violents, mais le juge a plutôt cru la version des plaignants.

Les représentations sur la peine auront lieu le 8 novembre prochain.

Notons qu’un autre accusé dans cette affaire, Michel Landry, a vu les accusations contre lui être abandonnées en septembre.

- Avec la collaboration d’Yves Poirier