Un référendum innu pour le projet de Mine Arnaud

Même si le projet de Mine Arnaud à Sept-Îles est sur la glace faute d’investisseur, un référendum se tiendra dans un mois sur la communauté d’Uashat mak Mani-Utenam.

Le Conseil de Bande veut savoir s’il doit entreprendre des négociations pour conclure une entente de répercussions et avantages avec le promoteur minier comme il l'a fait avec d’autres compagnies minières comme ArcelorMittal.

«Mine Arnaud nous a écrit et voulait s’asseoir avec nous pour négocier cette entente-là, a expliqué le conseiller Jonathan St-Onge. Moi j’avais l’intention d’aller m’asseoir avec les membres de ma communauté et leur demander s’ils sont prêts à nous donner le mandat de négocier cette entente.»

Le conseiller a précisé que le référendum aura lieu en novembre à une date qui reste à déterminer. Même si le projet de Mine Arnaud est sur la glace depuis qu’Investissements Québec a annoncé il y a trois semaines l’échec des négociations avec un investisseur, le Conseil de Bande souhaite poursuivre le processus de consultation.

«C’est quand même à sept kilomètres de Sept-Îles, a ajouté le conseiller. Il va y avoir des explosions. On a un historique là. Il y a eu des gens présents là.»

Du côté de Mine Arnaud, on accueille plutôt favorablement la tenue de ce référendum. «Mine Arnaud souhaite avoir une entente de répercussions et avantages avec la communauté de Uashat et Maliotenam. C’est l’une des conditions gagnantes pour notre projet», a indiqué à TVA Nouvelles la porte-parole de Mine Arnaud, Émilie Paquet.

La conclusion d’une entente permettrait d’accélérer la recherche d’un investisseur pour démarrer le projet. «C’est extrêmement positif parce que ça diminuerait une certaine incertitude par rapport au projet, a-t-elle ajouté. Plus on clarifie des points d’incertitude et de questionnement par rapport au projet, plus c’est positif pour attirer un éventuel partenaire financier.»

La population de Uashat mak Mani-Utenam est divisé sur le projet de Mine Arnaud, selon Jonathan St-Onge qui ne fait aucune prédiction sur l’issue du référendum: «D’après moi, il y en a qui ne veulent absolument rien savoir de Mine Arnaud. D’autres sont en manque d’emploi. On va savoir ça après la consultation».