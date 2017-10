Une drôle de fête s'invite à la Cour suprême américaine

Des femmes en string et soutien-gorge, la musique à fond, des effluves de marijuana... Quand ils se présentent à 1h du matin devant cette maison de Washington, les policiers Andre Parker et Anthony Campanale sont loin d'imaginer l'incroyable suite judiciaire qu'aura ce banal tapage nocturne.

Une décennie plus tard, cette intervention de routine a été examinée au sommet mercredi, par la Cour suprême des États-Unis.

Les deux agents en uniforme répondent à l'appel d'un voisin excédé par ce qui ressemble fort à une joyeuse soirée de débauche, dans un quartier normalement tranquille. La maison en question est d'habitude inoccupée, a précisé au téléphone l'honnête résident au sommeil troublé.

Parker et Campanale font d'abord ce que font tous les policiers en pareille situation: ils tentent d'identifier l'organisateur ou l'organisatrice de la fête.

La chose n'est pas facile. A leur arrivée, les noceurs se sont volatilisés dans les étages. Voilà donc les policiers forcés à une partie de cache-cache, et c'est eux qui s'y collent !

Les deux hommes progressent dans la bâtisse peu meublée et en grand désordre, poussent les portes des chambres et des salles de bain, à la chasse aux fêtards.

Ils parviennent finalement à rassembler 21 personnes, dont un homme réfugié dans un placard et quelques strip-teaseuses aux billets de banque encore glissés dans la jarretière.

Mais aucun des convives ne semble être à l'origine de la bringue. Certains disent avoir été invités à un anniversaire, d'autres à un enterrement de vie de garçon. Invités par qui ? Par «Peaches», répondent-ils.

Problème, «Peaches» n'est pas là. On l'appelle sur son portable, elle se montre évasive, refuse de venir, finit par raccrocher après avoir lâché aux policiers qu'en effet la soirée a été lancée sans la permission du propriétaire de la maison.

Les deux agents du Metropolitan Police Department sont rejoints par leur chef, le sergent Andre Suber. Ce dernier ordonne l'arrestation de tous les participants pour violation de propriété, une infraction qu'on ne prend pas à la légère ici.

Mais aux États-Unis il ne faut pas rigoler non plus avec la Constitution, et notamment le quatrième amendement qui protège les citoyens contre les arrestations abusives.

Sur ce fondement, 16 des 21 personnes arrêtées saisissent la justice fédérale. Les plaignants affirment qu'ils ignoraient avoir pénétré illégalement dans une propriété privée. Ils mettent les policiers au défi de prouver le contraire.

Le tribunal donne raison aux 16 fêtards et condamne les agents à leur verser un million de dollars en dédommagement, frais d'avocats inclus.

La décision est ensuite confirmée en appel, au grand dam du ministère de la Justice et de la ville de Washington. Ces autorités saisissent la Cour suprême, en confiant redouter «un effet dissuasif» sur l'ensemble des policiers en Amérique.

Les débats mercredi ont montré que, derrière son apparence prosaïque, l'affaire soulevait d'importantes questions de droit: peut-on se retrouver dans l'illégalité en ayant simplement accepté une invitation indirecte à une soirée ? Un policier peut-il arrêter quelqu'un sur le soupçon que la personne lui ment ? Ledit policier jouit-il d'une immunité s'il s'est trompé ? Une fête dans une maison vacante peut-elle déclencher une perquisition ?

Plusieurs juges progressistes de la haute cour ont semblé épouser la cause des noceurs, en estimant qu'il était normal qu'ils ne se soient pas demandé à qui appartenait la maison, qu'ils aient été invités par «Peaches», «Joe» ou n'importe qui d'autre.

«Si on se place du point de vue des fêtards, ils savent juste que Joe organise une soirée, qu'ils vont bien s'amuser, qu'éventuellement il y aura de l'alcool ou des drogues douces», a plaidé la magistrate Elena Kagan.

Pour eux, la maison «n'était certainement pas abandonnée selon les critères légaux de Washington», a assuré leur avocat Nathaniel Garrett: les fenêtres n'étaient pas murées, il y a avait un lit, des chaises, une chaîne stéréo, des bougies, de la nourriture, des rideaux de douche, a-t-il détaillé.

Mais l'avocat de Washington a défendu les arrestations. «Les participants à la soirée se sont comportés de façon suspecte en présence des policiers. Ils se sont enfuis», a dit Todd Kim.

La Cour suprême rendra son jugement d'ici fin juin 2018.