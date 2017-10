Une minorité de Catalans en faveur de l’indépendance, selon le gouvernement Couillard

Le gouvernement Couillard met en doute les résultats du référendum catalan et estime qu’une minorité de citoyens seulement sont en faveur de l’indépendance de cette région de l’Espagne.

«J'ai déjà été en mission en Catalogne depuis que je suis ministre des Relations internationales et de la Francophonie, j'ai eu des discussions avec des Catalans là-bas, et ce n'est pas une majorité de Catalans qui est pour l'indépendance de la Catalogne», a dit la ministre des Relations internationales Christine St-Pierre lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale mercredi.

Elle fait cette affirmation en se basant sur des sondages d’opinion et sur l’élection législative, ou le gouvernement souverainiste Catalogne n’a pas obtenu 50 % des voix.

Selon Barcelone, l’option du Oui a remporté avec 90 % des voix. La participation au référendum, en raison entre autres de la police nationale espagnole, qui a tenté d’empêcher la tenue du scrutin en usant de la force. Près de 900 personnes ont été blessées durant cette journée de vote, et les images de policiers s’en prenant à des électeurs ont fait le tour du monde.

Pour Christine St-Pierre, il est évident que le Non l’aurait remporté si tout le monde avait pu voter. «Ce n'est pas une majorité de Catalans qui sont allés voter au référendum. Mais on sait pourquoi ils ne sont pas allés voter au référendum, c'est parce qu'ils ont été empêchés d'aller voter», a-t-elle dit.

Québec critique Madrid

Contrairement à mardi, Mme St-Pierre consent toutefois à critiquer le gouvernement espagnol et son «attitude autoritariste», qui a utilisé la police pour tenter d’empêcher la tenue de ce référendum qu’il juge illégal.

Pourquoi ce changement d’attitude ? «On a eu des discussions entre nous. Nous avons évidemment discuté de ce que nous avons vu, ce que nous avons lu également, ce que nous avons vu comme images, et on ne peut rester insensibles à voir des gens qui veulent aller voter paisiblement. On ne peut rester insensibles à voir des actes comme on a vu de la part des autorités espagnoles.»