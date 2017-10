Abandon d’Énergie Est : la «victoire du vrai monde»

La fin définitive du projet d’oléoduc Énergie Est a été accueillie favorablement par les politiciens québécois. Mais cette annonce est avant tout la victoire des citoyens, soutient le chroniqueur politique Bernard Drainville à l’émission «La Joute».

Voyez l'extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus

«La vraie victoire n’est pas celle de la classe politique, elle revient aux citoyens, insiste-t-il. J’ai rarement vu en politique ces dernières années un enjeu qui a à ce point mobilisé du vrai monde.»

Mario Dumont ne partage pas ce point de vue. Le collaborateur invité à «La Joute» croit plutôt que ce sont les voix plus bruyantes qui ont été entendues. «Mobilisé des minorités d’environnementalistes bruyants, la majorité silencieuse...»

Son collègue Drainville l’interrompt et repart de plus belle : «La pancarte orange ne coule pas chez nous, réplique-t-il, celle qu’on voyait un peu partout dans les champs et sur le bord des boîtes à malle. C’était du vrai monde, monsieur et madame tout le monde. Arrête-moi avec ton lobby, ce n’était pas Greenpeace et Équiterre qui menaient la charge. C’était de petits comités de citoyens dans Lanaudière, les Laurentides. Je le sais, j’y suis allé.»

«Propose-leur une usine, ils vont être contre, propose-leur n’importe quoi, ils vont être contre», avance l’ancien chef de l’Action démocratique du Québec, qui affirme par ailleurs qu’il ne se serait pas opposé, lui, à ce qu’un «gros tuyau passe près de (sa) cour. «Sur ma terre ? Bien oui. Tu peux cultiver par-dessus. Ça passe en dessous... c’est 6-7 pieds sous la terre. Ils auraient payé des dédommagements et je n’aurais pas dit non à ça.»

Il ne minimise toutefois pas la possibilité qu’il y ait un risque d’écoulement. «On est en 2017. Ils ont des mécanismes de mesures de pression et ils s’en rendent compte rapidement.»

«Arrête Mario! Il y a eu des fuites [dans le passé], les tuyaux, ça leur arrive de couler, rétorque Bernard Drainville, qui mentionne que celles-ci sont souvent révélées après les faits, quand des dommages importants sont déjà apparus.

Selon Mario Dumont, il importe de tenir compte dans l’équation de la façon dont on devra continuer de transporter le pétrole sans ce nouvel oléoduc.

«Risques pour risques, il ne faut pas considérer ceux-là (associés au projet Énergie Est) avec ceux de ne rien faire. Il faut les considérer avec ceux du train. Il faut mettre dans la balance les deux vrais comparables», appuie-t-il.

Une analyse avec laquelle Bernard Drainville et le chroniqueur du «Journal de Montréal» Antoine Robitaille sont tous deux d’accord. Le débat devra se poursuivre...