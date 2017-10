Acquisition et ventes en croissance pour Richelieu

Le quincaillier québécois Richelieu a rapporté jeudi des ventes en forte hausse au troisième trimestre malgré une marge bénéficiaire brute en baisse comparativement au trimestre correspondant l’an dernier.

Pour la période de trois mois terminée le 31 août dernier, les ventes de Richelieu ont crû de 15 % comparativement à l’an dernier pour s'élever à 253,2 millions $.

L’acquisition d’un distributeur de produits spécialisés situé à Cincinnati, Tamarack, a notamment permis d’augmenter les activités en l'Ohio où l’entreprise québécoise exploite un centre de distribution.

«Tous nos segments de marché ont bien performé, avec une augmentation des ventes de 14,1 % dans le marché des fabricants, dont 4,6 % de croissance interne et 9,5 % venant des acquisitions. Dans le marché des détaillants, nos ventes ont grimpé de 19,8 %», a souligné Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu.

Sur une base diluée, le résultat net par action de Richelieu s'est élevé à 0,31 $, comparativement à 0,30 $ pour le troisième trimestre de 2016, soit une hausse de 3,3 %.

N’empêche, l’entreprise a rapporté une marge bénéficiaire brute en baisse par rapport à celle de l’an dernier à cause des «marges brutes plus basses de certaines acquisitions récentes compte tenu de leurs "mix" de produits différents ainsi que par des investissements de développement de marché et des initiatives de ventes saisonnières dans le marché des détaillants ayant des marges brutes plus basses».

Par ailleurs, Richelieu dit avoir les ressources en capital nécessaires «pour faire face à ses engagements et obligations courantes et assumer les besoins de fonds pour sa croissance et ses activités de financement et d'investissement prévues d'ici la fin de l'exercice 2017».

En outre, un dividende trimestriel de 5,67 cents par action sera payé le 2 novembre 2017 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 19 octobre 2017.