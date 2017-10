Bon Jovi et Radiohead en lice pour le Temple de la renommée du rock and roll

Le groupe américain Bon Jovi et la formation britannique Radiohead pourraient faire leur entrée au Temple de la renommée du rock and roll en 2018, ont rapporté plusieurs médias jeudi.

Le clan de Jon Bon Jovi et la bande menée par Thom Yorke sont deux des 19 nommés qui espèrent recueillir suffisamment de votes pour être intronisés.

Si le nom de Bon Jovi a déjà inséré dans la liste de 2011, il s’agit d’une première chance pour Radiohead de recevoir pareil honneur, tout comme Rage Against the Machine, Nina Simone, Eurythmics, Dire Straits, Judas Priest, Kate Bush, Moody Blues et Sister Rosetta Tharpe.

Pour être admissibles à cette récompense, les différents nommés devaient avoir attendu au moins 25 ans après la sortie de leur premier enregistrement officiel, soit au plus tard en 1992.

Il est possible de voter pour un ou plusieurs d’entre eux jusqu’au 5 décembre au www.rockhall.com/fan-vote. Des centaines d’artistes, historiens et membres de l’industrie de la musique seront appelés à en faire de même.

Les heureux élus seront connus en décembre et seront les vedettes d’une cérémonie le 14 février au Public Hall de Cleveland, selon le magazine «Rolling Stone».

En 2017, Joan Baez, Electric Light Orchestra, Journey, Pearl Jam, Tupac et Yes ont été intronisés au Temple de la renommée du rock and roll.

La liste complète des nommés 2018:

Bon Jovi

Kate Bush

The Cars

Depeche Mode

Dire Straits

Eurythmics

J. Geils Band

Judas Priest

LL Cool J

MC5

The Meters

Moody Blues

Radiohead

Rage Against the Machine

Rufus featuring Chaka Khan

Nina Simone

Sister Rosetta Tharpe

Link Wray

The Zombies