«C’est surréaliste, comme le pire gag dont j’ai été témoin» -Maxim Martin

La communauté cycliste québécoise est en deuil à la suite de la mort tragique de l’un de ses jeunes espoirs.

L’humoriste Maxim Martin, lui, a perdu son gendre. Clément Ouimet était le petit ami de sa fille de 16 ans.

Le cycliste de 18 ans roulait sur Camillien-Houde, mercredi après-midi à Montréal, lorsque l’automobiliste devant lui a fait un virage en U. Transporté à l’hôpital, il a succombé à ses blessures.

«C’est inconcevable, lâche Maxim Martin, en entrevue à l’émission de Denis Lévesque. C’est surréaliste, ça me paraît comme le pire mauvais gag dont je n’ai jamais été témoin», dit le père de famille, bouleversé, qui ne réalise pas tout ce qui lui est arrivé dans les dernières heures.

À peine deux heures avant le drame, il était avec sa fille au téléphone. Celle-ci lui disait que Clément n’arrêtait pas de lui parler de leur visite prévue mardi prochain, à un match de hockey, les trois ensemble. «Deux heures plus tard, j’ai reçu un texto comme quoi il avait eu un accident grave et qu’il prenait la direction de l’hôpital.»

Comme il se trouvait dans la région de Charlevoix, il lui a fallu prendre la route et revenir en ville d’urgence. Entretemps, on l’a informé que son gendre n’avait pas survécu. On lui a donné des détails. La suite s’est embrouillée.

«Tout le monde était en panique. Et là, c’est les quatre heures de route les plus pénibles que tu peux vivre. J’avais juste l’image des parents de Clément et de ce qu’ils pouvaient vivre. Et ma fille à 16 ans, quand elle a un chum, c’est...», témoigne-t-il, la voix étranglée par l’émotion.

Sa fille a passé deux heures au chevet de son copain, qui était «très amoché», avant que celui-ci rende l’âme. «Je ne sais pas comment elle a trouvé cette force-là», s’interroge son père. Pour lui, le sentiment qui domine est l’impuissance. «Il n’y a rien que je puisse dire ou faire pour soulager ni la peine de la famille de Clément ni la peine de ma fille. Tu peux juste fucking rien faire.»

«Boule de joie»

Le jeune homme, qui fréquentait sa fille depuis environ deux ans, était toujours de bonne humeur, évoque Maxim Martin. «Je n’ai jamais vu Clément ne pas sourire. Jamais. Une boule de joie. Le bon p’tit gars. À cet âge-là, c’est des amours de jeunesse... mais je veux qu’il soit dans la vie de ma fille pour toujours.»

Le secteur où s’est produit l’accident est identifié depuis des années comme étant dangereux. Au nom de la famille, Maxim Martin demande à ce que des changements soient apportés afin d’éviter d’autres drames.

Suzanne Lareau, de Vélo-Québec, présente aussi sur le plateau de Denis Lévesque, confirme que la voie Camillien-Houde est un endroit «très prisé des cyclistes» qui y vont pour s’entraîner.

Le problème, c’est qu’au fil du temps, Camillien-Houde est devenue une voie de tansit du mont Royal. Il y a beaucoup de voitures qui passent par là.

Vélo-Québec milite depuis plusieurs années en faveur de mesures pour que la circulation de transit soit coupée sur le mont Royal. «Il y a des gens qui empruntent Camillien-Houde uniquement pour traverser d’un bord à l’autre de la ville. Ça n’a pas sa raison d’être», affirme Mme Lareau, qui croit que l’accès devrait être réservé à ceux qui veulent aller sur la montagne.

Maxim Martin ne souhaite surtout pas que la mort de son gendre devienne un prétexte pour d’autres querelles entre cyclistes et automobilistes. «Il ne faut pas commencer à s’engueuler et à se pointer du doigt, c’est le pire moment pour faire ça. À travers des tragédies comme celle-là, il faut s’asseoir tranquillement autour d’une table et se demander comment on peut cohabiter. On le voit ailleurs.»

