Coderre affirme qu’il ne fait pas de cachette

Le maire de Montréal dit n’avoir rien à se reprocher et affirme ne pas faire «de cachette» bien que ses invités n’ont plus à s’enregistrer auprès des agents de sécurité de l’hôtel de ville.

Une note interne a été transmise aux agents de sécurité de l’hôtel de ville de Montréal en mars 2014, quelques mois après l’élection de Denis Coderre, pour leur indiquer que les invités du maire ou du chef de cabinet n’ont plus à s’identifier auprès des agents de sécurité.

«Ainsi, à compter de ce jour, les invités du maire ou du chef de cabinet ne seront plus annoncés», indique la note provenant de la Division de la sécurité.

La note demande aux agents de communiquer avec le cabinet du maire dès le moment où une personne dit venir rencontrer le maire ou le chef de cabinet. «L’invité n’a pas à s’identifier auprès de l’agent puisque l’autorisation sera donnée personnellement par la personne [du cabinet du maire] qui viendra à sa rencontre», est-il expliqué.

Aucun registre des invités du maire ou du chef de cabinet n’est donc compilé.

«Tout est ouvert et tout le monde sait ce qui se passe, s’est défendu Denis Coderre jeudi en mêlée de presse. Vous avez les gens qui passent dans notre bureau, ils passent [aussi] par le hall [de l’hôtel de ville], c’est clair, c’est ouvert, et puis il y a des caméras partout. Il n’y en a pas de cachette.»

Denis Coderre affirme être «tout à fait transparent». «C’est normal qu’on puisse avoir des rencontres privées. En plus, au niveau du registre du lobbyiste, au niveau de la règlementation, de la gestion des contrats, on a un inspecteur général, on a emmené l’intégrité, alors de vouloir laisser croire le contraire, je questionne un peu la teneur de ces propos», a-t-il ajouté.