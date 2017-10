Denis Villeneuve parmi les grands à Hollywood

Grâce à leurs succès mondiaux, Céline Dion et le Cirque du Soleil sont de grands ambassadeurs culturels pour le Québec depuis plusieurs années déjà. On peut maintenant dire la même chose du réalisateur Denis Villeneuve. La sortie de son nouveau film, l’excellent «Blade Runner 2049», le propulsera à coup sûr parmi l’élite des cinéastes les plus en vue à Hollywood et sur l’ensemble de la planète cinéma.

Villeneuve n’aura mis que quatre ans à conquérir Hollywood. Je me souviens très bien du lancement de son premier film hollywoodien, le thriller «Prisonniers», en septembre 2013, au Festival du film de Toronto. En conférence de presse, le cinéaste québécois avait eu droit à un véritable concert d’éloges de la part des acteurs de son film - dont Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman - qui avaient tour à tour vanté ses mérites.

L’actrice Maria Bello avait alors fait une prédiction qui paraît évidente aujourd’hui en lançant que Villeneuve «sera bientôt connu comme un grand maître du cinéma pour les années à venir». Quatre ans plus tard, force est d’avouer qu’elle avait vu juste.

Déjà, avec «Prisonniers», Denis Villeneuve prouvait qu’il avait la vision et le talent pour transcender les scénarios avec lesquels il travaille. Placé entre les mains d’un autre cinéaste, un film comme «Prisonniers» aurait facilement pu devenir un banal thriller comme Hollywood en produit des dizaines chaque année. Mais grâce à son sens de l’image et à sa capacité d’installer des climats de tension saisissants, Villeneuve a réussi à donner à ce film sombre et violent une puissance dramatique hors du commun.

Le Québécois a réussi des exploits similaires avec ses deux longs métrages suivants - «Sicario» et «L’Arrivée» -, deux très bons films qui ont obtenu un succès à la fois critique et populaire, ainsi que plusieurs nominations aux Oscars.

Un coup de maître

Avec «Blade Runner 2049», un film doté d’un immense budget (environ 185 millions $ US), Denis Villeneuve passe à l’étape supérieure.

Alors que plusieurs de ses pairs se sont cassé les dents dans le passé en réalisant des suites ou remake décevants de films cultes, Villeneuve a réussi à signer un nouveau «Blade Runner» qui a non seulement comblé toutes les attentes, mais qui a même été qualifié de chef-d’œuvre par plusieurs des critiques du monde entier. Des éloges très mérités, parce qu’il faut bien le dire: «Blade Runner 2049» est un coup de maître; une œuvre grandiose et spectaculaire qui est en parfaite continuité avec le mythique film de science-fiction de Ridley Scott sorti en 1982.

Si, en plus de ce succès critique, «Blade Runner 2049» fait sonner la caisse comme prévu au box-office en fin de semaine, Villeneuve verra encore plus de portes s’ouvrir devant lui.

À 50 ans, le Québécois a déjà l’embarras du choix. On le sait, l’acteur Daniel Craig aimerait que ça soit lui qui réalise le prochain film de la populaire saga James Bond.

En parallèle, Villeneuve travaille sur une nouvelle version du classique de science-fiction «Dune», une œuvre qui a marqué sa jeunesse. Il est aussi associé à un projet de film sur la vie de Cléopâtre qu’il pourrait choisir de réaliser dans quelques années. On peut certainement dire que le meilleur est à venir pour le talentueux cinéaste québécois.

«Blade Runner 2049» de Denis Villeneuve prend l’affiche vendredi.