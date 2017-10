Le commandant Robert Piché a réalisé son tout dernier vol commercial dimanche dernier en posant son Airbus A330 sur la piste de l’aéroport Montréal-Trudeau, sous les applaudissements des passagers, les jets d’eau des camions de pompiers et les félicitations de ses nombreux collègues.

Juste avant de décoller de l’aéroport Fiumicino à Rome, l’équipe de l’émission « J.E.» a pu s’entretenir avec le célèbre pilote dans le cockpit de son appareil. «Ça fait drôle de savoir que c’est la dernière fois. Je ne le réalise pas vraiment», de confier Robert Piché au moment où il programmait la route du vol TS605 dans l’ordinateur de bord.

Il fallait voir la réaction des passagers en apprenant qui allait être leur pilote ce jour-là. «Monsieur Piché? C’est vrai? C’est fantastique!», ont spontanément lancé deux dames, visiblement ravies.

Et quand le commandant a pris le micro pour le traditionnel message de bienvenue, la réaction des 316 passagers a été spontanée.

«Bonjour Mesdames et Messieurs. Ici le commandant Robert Piché. On vous remercie de voyager chez Air Transat pour cette dernière traversée transatlantique avec moi... car je prends ma retraite après. » Les applaudissements ont alors fusé d’un bout à l’autre de la cabine.

Plan de vol symbolique

Au moment de recevoir son plan de vol, le commandant Piché a réalisé que le vol TS605 allait passer ce jour-là directement au-dessus de l’archipel des Açores. Il s’est même pris en photo au moment de survoler l’aéroport de Terceira, là où il avait posé en catastrophe son avion en 2001 après un incroyable vol plané de 19 minutes.

À sa grande surprise, en plein vol, le centre de contrôle aérien de Santa Maria, aux Açores, lui a envoyé un message sur l’ordinateur de bord de l’avion. «We wish all the best for captain Piche », pouvait-on lire sur cet écran normalement destiné aux informations de vol.

«Tous les centres de contrôles aériens, des Açores jusqu’à Montréal en passant par Gander et Moncton: ils m’ont tous souhaité bonne retraite! C’est une affaire que j’ai jamais vue!», confiait le commandant en sortant de son appareil.

Popularité de rock star

Aux fins de l’émission qui sera présentée jeudi soir à 19h30 à TVA, l’équipe de «J.E.» a eu un accès privilégié à Robert Piché durant 48 heures, de son arrivée à l’aéroport jusqu’au poste de pilotage.

En mettant le pied dans l’aérogare, Robert Piché attire tous les regards. Les gens se retournent, le pointent, le photographient sans arrêt. Sa popularité est digne de celle d’une rock star fraichement débarquée en ville. « C’est tout le temps comme ça » confirme Daniel Cormier, superviseur chez Air Transat.

Confidences sur le vol TS236

Quelques heures avant sa dernière traversée, Robert Piché y est allé de révélations très personnelles et rarement entendues à propos du fameux atterrissage aux Açores le 24 août 2001. Il confie notamment avoir réellement eu peur de mourir. Et il craignait aussi que son premier officier, sous l’effet de la panique, ne s’empare des commandes de l’appareil.

Hommage d’un héros à un autre

Un autre pilote, devenu célèbre lui-aussi pour avoir réussi un atterrissage miraculeux, a tenu à rendre hommage au commandant Robert Piché.

Chesley Sullenberger, alias «Sully», a enregistré un message vidéo à la demande de l’équipe de «J.E.» afin de souligner le départ à la retraite de son homologue canadien.

«Robert, bonne retraite! Ici Sully. Tu as fait quelque chose que peu de pilotes ont dû faire: affronter un défi soudain, inattendu... le plus grand d’entre tous lorsque toi et ton premier officier Dirk de Jager avez réussi un atterrissage sans moteur. J’espère que tu profiteras du prochain chapitre de ta vie.»

Le 15 janvier 2009, le capitaine Sullenberger était parvenu à poser son Airbus A320 au beau milieu du fleuve Hudson, au large de New York. Les deux moteurs de l’avion s’étaient soudainement arrêtés après un impact avec un banc de bernarches. L’incident est désormais connu comme Le Miracle de l’Hudson.

L’émission« J.E.» sera présentée jeudi soir à TVA à 19h30