Diversico reçoit un prêt de 2 millions $ du Fonds de solidarité de la FTQ

L’entreprise de services financiers Diversico de Brossard a reçu un prêt non garanti de 2 millions $ de la part des Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie.

Cet argent permettra à ce réseau de cabinets qui dessert des particuliers, des professionnels et des propriétaires d’entreprise «de percer le marché ontarien et le reste du Canada à court et moyen termes».

«Diversico constitue un bel exemple d’une entreprise de services qui a su innover et capitaliser sur des outils technologiques taillés sur mesure pour ses besoins. Cet atout, associé à sa forte capacité d’analyse de portefeuilles à vendre, lui a permis de réaliser des gains importants et nous sommes fiers de contribuer à leurs projets de croissance futurs en misant sur de nouveaux marchés géographiques», a mentionné Johanne Pilon, directrice régionale aux Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie, par communiqué.

La compagnie fondée en 1991 mise sur des acquisitions pour grandir. Elle estime que l’appui des fonds régionaux de la FTQ lui permettra d’atteindre son objectif.

«Leur soutien a une valeur inestimable pour assurer notre croissance au Québec et à travers le Canada. Ils ont su reconnaître la valeur de nos investissements technologiques visant à améliorer notre performance à tous les niveaux», a mentionné le président de Diversico, Daniel Guillemette.