De plus en plus de députés refusent d’habiter leur comté

De plus en plus de députés du Parti libéral du Québec, dont la moitié des ministres, choisissent de ne pas habiter le comté qu’ils représentent, selon un recensement effectué par notre Bureau d’enquête.

Au moment où la plupart des députés s’apprêtent à retourner dans leur circonscription lors de la semaine de relâche de l’Assemblée nationale, on constate que 48 élus sur 125, soit 38%, ont leur résidence principale à l’extérieur du comté dans lequel ils ont été élus.

Un chiffre similaire à celui observé en 2011, alors que 37% des députés n’habitaient pas dans leur circonscription, tous partis confondus.

Aujourd’hui, 51% des représentants du Parti libéral du Québec (PLQ) se trouvent dans cette situation parfaitement légale, mais qui ne fait pas l’unanimité chez les députés. En 2011, ils étaient 45%.

Parmi les députés actuels qui n’habitent pas dans leur circonscription, on retrouve deux chefs de parti: Jean-François Lisée (Rosemont), du Parti québécois (PQ), et François Legault (L’Assomption), de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Quatorze des 28 ministres, dont Gaétan Barrette (La Pinière), Sébastien Proulx (Jean-Talon), Pierre Moreau (Châteauguay), Jean-Marc Fournier (Saint-Laurent) et même le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon (Westmount-Saint-Louis), n’habitent également pas dans leur comté.

Ces données ont été obtenues par notre Bureau d’enquête en croisant des renseignements rendus publics sur le site du Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Dormir ou y travailler

La députée de Verdun Isabelle Melançon, la dernière libérale à avoir fait son entrée à l’Assemblée nationale, a sa résidence dans le comté de L’Assomption.

Mme Melançon estime qu’il serait faux de prétendre qu’elle et ses 34 collègues libéraux qui ne résident pas officiellement dans leur circonscription font de moins bons députés pour les citoyens qu’ils représentent.

«À l’élection complémentaire dans Verdun, s’est-elle défendue, je me suis fait élire en disant: ‘’si vous voulez avoir quelqu’un qui dort dans le comté, ce n’est peut-être pas moi. Mais si vous voulez avoir quelqu’un qui travaille pour le comté, alors là, je suis la bonne personne’’.»

Sans vouloir donner d’exemple, Mme Melançon ajoute que ce n’est pas parce qu’un député réside dans son comté qu’il y est nécessairement présent.

Ils déménagent

Chez les partis d’opposition, le PQ compte trois députés sur 28 (10%) ne résidant pas dans leur comté et la CAQ, sept élus sur 20 (35%).

Le député de Rosemont, Jean-François Lisée, a vendu cet été sa propriété d’Outremont, mais a racheté dans Outremont, pour des raisons de proximité avec un établissement d’enseignement.

Le député de L’Assomption, François Legault, a mis sa propriété d’Outremont à vendre pour un peu moins de 4 millions $. Lui aussi veut déménager, mais impossible de savoir si c’est pour se rapprocher des citoyens qu’il représente.

C’est du reste ce qu’ont fait cet été deux députés de la CAQ: Éric Caire a quitté Chauveau pour s’établir dans son comté de La Peltrie et Chantal Soucy a vendu sa résidence de Montarville pour rejoindre ses électeurs de Saint-Hyacinthe.

Pas d’obligation

À la lumière des données colligées, une forte majorité des députés visés par cet exercice et à qui nous avons parlé disent habiter le comté voisin du leur et avoir grandi ou déjà travaillé dans la circonscription où ils ont été élus.

Plusieurs invoquent des raisons familiales pour justifier leur situation.

À notre demande, la bibliothèque de l’Assemblée nationale a procédé à une vérification des lois ou règles applicables en matière de lieu de résidence des députés dans les autres provinces au pays. Aucune juridiction au Canada n’oblige un député à avoir sa résidence principale dans la circonscription qu’il représente.

- Avec Marie-Christine Trottier

L’exemple de Québec solidaire

Les trois députés de Québec solidaire résident tous dans leur comté respectif. Le dernier venu, Gabriel Nadeau-Dubois, a lui aussi déménagé de quelques rues, au cours de l’été, pour aller vivre avec ses électeurs de Gouin.

Contrairement à ce qu’il croyait, la loi du DGEQ n’oblige pas les députés à avoir leur résidence principale sur le territoire de la circonscription qu’il représente.

Mais M. Nadeau-Dubois dit suivre les traces de sa prédécesseure Françoise David, qui avait même l’habitude de faire une rotation des cafés du quartier pour s’assurer d’être présente dans chaque coin du comté.

«C’est une manière de m’enraciner dans la communauté que je représente», explique le jeune politicien. «Les gens peuvent m’aborder, me poser des questions. Je leur montre que je suis disponible pour eux. C’était pour moi une évidence.»

À 570 km de sa circonscription

Le député libéral Jean Boucher est un habitué des longs déplacements, lui qui représente la circonscription la plus au nord du Québec, celle d’Ungava. M. Boucher habite à Trois-Rivières, dans la circonscription de Maskinongé, soit à plus de 570 kilomètres de son bureau de comté, situé à Chibougamau. Il dispose d’ailleurs d’une allocation annuelle additionnelle de 24 200$ pour visiter ses électeurs.

Elle veut rester à tout prix

Certains sont prêts à tout pour demeurer dans leur comté. C’est le cas de la députée libérale Filomena Rotiroti, qui représente la circonscription de Jeanne-Mance-Viger depuis 2008, et a choisi l’option de la reconstruction. Jointe au téléphone, elle nous a expliqué que faute de terrain disponible dans Saint-Léonard, elle a acheté une propriété en 2010 qui a été rasée au sol et entièrement reconstruite après un an de travaux.

Au fédéral

À la Chambre des communes, les 308 élus n’ont pas l’obligation d’avoir leur résidence principale dans le comté qu’ils représentent. Ils n’ont même pas à habiter dans la province de leur circonscription.

Au municipal

L’article 61 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit que les candidats(es) à un poste d’élu au conseil municipal doivent résider de façon continue ou non sur le territoire dans les 12 derniers mois précédant le 1er septembre de l’année de l’élection. À Québec, le chef de cabinet du maire Régis Labeaume, Louis Côté, s’est assuré que ce dernier respecte le règlement. M. Labeaume a connu au cours des derniers mois une brève séparation d’avec sa conjointe, Louise Viens, ce qui l’a amené à résider au chalet familial au mont Sainte-Anne.