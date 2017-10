La Côte-Nord se vide de sa population

La Côte-Nord est la région du Québec qui a perdu le plus d’habitants entre 2015 et 2016, soit plus de 1,5 % de sa population, selon les plus récents chiffres partagés par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Entre 2015 et 2016, la Côte-Nord a perdu plus de 1,5 % de sa population. Pendant cette période, près de 3000 nouveaux arrivants se sont installés dans la région, alors que près de 1500 résidents l’ont quittée.

La Côte-Nord est la région du Québec qui se vide le plus de sa population. Les principales raisons de ce déclin sont les départs à la retraite et l’exode des jeunes. Une situation qui inquiète les intervenants économiques de la Manicouagan.

«Ce sont des travailleurs, des étudiants ou des retraités qui vont rejoindre leurs enfants à l’extérieur. Ça a un effet de réaction en chaîne et c’est inquiétant pour les prochaines années», a précisé la Chambre de commerce de Manicouagan.

La bonne nouvelle, c’est qu’un migrant sur deux à cette époque était un Nord-Côtier qui revenait dans sa région natale.