La réouverture d’une boutique de soutien aux Hells sème l’inquiétude

La réouverture prochaine d’une boutique vendant de la marchandise associée aux Hells Angels sème l’inquiétude à Mirabel, dans les Laurentides.

Le magasin La Shop Support 81, située dans le secteur de Saint-Canut, vend du matériel en soutien au groupe de motards. Le commerce, qui a changé de propriétaires, doit reprendre ses activités ce samedi après avoir été fermé le mois dernier.

Des résidents du quartier ont manifesté leur crainte, d’autant plus que le commerce est situé tout près d’une école primaire. Le Service de police de Mirabel soutient d’ailleurs être bien au fait de cette situation.

«Un citoyen nous a informés comme quoi il y a eu un camion style "camion à pain", mardi, identifié "Support 81 Montréal", explique Daniel Rivest, directeur du service de police. Ça l’a inquiété et il nous a avisés pour nous dire qu’il y avait une réouverture.»

M. Rivest souligne que la boutique est déjà présente dans le secteur depuis environ un an.

«Jamais on n’a eu d’activités criminelles de rencontrées, précise-t-il. On n’a jamais eu de présence de motards sur place. On n’a jamais eu ça et ce local-là n’a jamais servi non plus de local de rassemblement.»

Le directeur du Service de police de Mirabel affirme que ses agents effectuent de la surveillance dans le quartier depuis l’ouverture initiale du commerce l’an dernier. Les policiers seront également sur place lors de la réouverture prévue samedi.