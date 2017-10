À lire aussi:

Dès qu’il met le pied à l’aéroport Montréal-Trudeau, Robert Piché attire tous les regards. Une popularité digne d’une rock star fraîchement débarquée en ville.

Les gens l’arrêtent, l’interpellent, font la file pour une photo ou un autographe. Robert Piché ne se fait pas prier. On le sent très à l’aise au milieu de toute cette attention.

«Ce n’est pas une question d’aimer ça: je n’ai pas le choix. Ça m’a été donné. Je ne peux aller vivre comme un ermite caché dans le bois et arrêter de voir le monde. Je fais avec. Et les gens sont sympathiques», nous dira-t-il plus tard en entrevue.

En apprenant qui était le pilote ce jour-là, une dame a spontanément sauté de joie au milieu de la cabine. Un homme, les larmes aux yeux, est venu voir le commandant en lui confiant s’être inspiré de lui pour traverser des moments difficiles dans sa vie personnelle.

Visiblement, les gens au Québec aiment les héros. Les héros imparfaits comme un Robert Piché ayant surmonté ses propres démons après un atterrissage miraculeux.

«Il y a toujours eu une pression depuis le vol 236, explique le commandant. Je n’ai plus le droit à l’erreur. Pour les passagers, je suis le héros national. Le Capitaine Tempête avec qui il n’arrivera jamais rien. Mais moi, je le sais qui peut arriver quelque chose», dit-il.