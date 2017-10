À lire aussi:

L’équipe de l’émission «J.E.» a pu suivre le commandant Robert Piché durant 48 heures le weekend dernier dans le cadre du tout dernier vol commercial du célèbre pilote.

Les lois étant ce qu’elles sont depuis un certain 11 septembre, l’équipe de «J.E.» n’a pas pu accompagner le commandant Piché à l’intérieur du poste de pilotage durant le vol entre Rome et Montréal.

Solution: l’équipe a rédigé une série de questions et placé le tout dans une enveloppe remise au commandant Piché avant le vol.

Au moment où le Airbus A330 était en vol de croisière, le commandant a accepté de répondre à ces questions. Il a aussi documenté sa dernière traversée et a partagé ces images avec «J.E.« après coup.

«Présentement, on est à 38 000 pieds. J’ai une drôle de sensation. Je suis fébrile, bien entendu. Ça fait bizarre comme sensation. Après ça, c’est terminé. Mais à 65 ans, après 45 ans de carrière et près de 20 000 heures de vol, je pense que c’est le temps de tirer ma révérence et d’aller voler vers d’autres cieux. »

Coïncidence ou non, le dernier plan de vol de Robert Piché l’a amené à survoler sans doute l’un des endroits les plus symboliques pour lui.

«On va survoler les Açores et on va voir l’île de Terceira, lance-t-il à la caméra. C’est encore une chance qu’on a dans cette dernière traversée.»

Le commandant a d’ailleurs demandé à son premier officier (et ami de longue date) David Fauvelle d’immortaliser la scène. Sur la photo, on aperçoit Robert Piché et derrière lui, à travers le hublot du poste de pilotage, l’île si symbolique à ses yeux. Là où tout s’est joué le 24 août 2001.

Dimanche, tout au long du vol, le commandant a aussi eu la surprise de recevoir des messages inhabituels sur l’ordinateur de bord du Airbus A330.

Plutôt que les traditionnels messages techniques liés à la navigation aérienne, des mots de félicitations sont apparus sur l’écran noir dans le poste de pilotage.

«Tous les centres de contrôles aériens, des Açores jusqu’à Montréal en passant par Gander et Moncton: ils m’ont tous souhaité bonne retraite! C’est une affaire que je n’ai jamais vue!» nous a spontanément raconté le commandant en sortant de la cabine, les yeux grands ouverts, visiblement surpris.

«Je suis privilégié. Une chance que Transat m’a donné une stabilité professionnelle... ça ne semblait pas être parti pour ça au début de ma carrière! Je me suis mis une couple de bâtons dans les roues moi-même...»

«Je suis un peu privilégié de la vie. Pas mal même.»