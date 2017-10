Le Jardin botanique expose une citrouille de 635 kg

Le Jardin botanique a mis la main sur un potiron aussi lourd qu'une vache pour son Grand Bal des citrouilles qui commence ce vendredi.

«C’est l’un des plus gros qu’on a jamais eus», a souligné Diane Turcotte, la coordonnatrice en loisir scientifique à Espace pour la vie, à propos du spécimen de 635 kg qu’ils exposent cette année.

Appartenant à la même famille que les citrouilles, cette variété de potiron «Atlantic Giant» atteint ces proportions gigantesques en seulement six mois.

Le record mondial appartient au Belge Mathias Willemijns et son fruit de 1190 kg.

Des activités pour s’amuser et apprendre

Le Grand Bal des citrouilles exposant plus de 800 citrouilles décorées par le public vise à divertir et à éduquer jusqu’au 31 octobre avec plusieurs activités familiales aux couleurs de l’Halloween.

«On fait ça pour les enfants, c’est très ludique», a expliqué Mme Turcotte.

En addition à cette visite des serres du Jardin botanique, les visiteurs peuvent notamment en apprendre plus sur les araignées à l’Insectarium et assister à une activité spéciale d'Halloween au Biodôme, les 28 et 29 octobre.

Une nouveauté cette année, les plus jeunes pourront aussi profiter des deux contes fantastiques, dont une version théâtrale du livre pour enfants «Pouah! Bébé-sorcière» de l’auteure québécoise Lucie Papineau, publié en 1999.

«On cherchait à remplacer un spectacle qui jouait depuis 22 ans, a dit Mme Turcotte. C’est spécial parce que j’ai moi-même lu cette histoire à mes enfants quand ils étaient petits. C’est vraiment un beau conte.»