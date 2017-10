Les acheteurs étrangers lorgnent du côté du Québec

Les acheteurs étrangers se sont tournés vers le marché immobilier montréalais en raison de sa bonne performance ainsi que des changements des règles qui ont affecté la Colombie-Britannique et l’Ontario, selon Desjardins.

Dans une note économique publiée jeudi, les économistes de Desjardins soutiennent que la présence des étrangers, notamment de la Chine, s’est renforcée depuis deux ans dans la métropole québécoise. Ceux-ci lorgnent surtout les maisons unifamiliales contrairement aux Américains ou aux Français qui préfèrent les copropriétés.

Ainsi, 25 % des maisons vendues à un acheteur chinois au début de 2017 affichaient un prix supérieur à 1 million $.

«Une partie des investisseurs étrangers se sont tournés vers Montréal depuis l’entrée en vigueur d’une taxe de 15 % à Vancouver et à Toronto, mais cela n’a pas été suffisant pour entraîner une situation de surchauffe», notent toutefois les économistes.

Se basant sur les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Desjardins souligne que cette présence chinoise ne se limite qu’à 1,5 % du total des achats.

À Montréal, la demande est tellement forte dans tous les secteurs que même les achats effectués par des Québécois ont été plus nombreux, et ce, en raison de la forte croissance de l’emploi, note TD.

À l’échelle de la province, le secteur résidentiel est dans une «excellente période», disent les économistes dans leur étude économique, avec une progression annuelle des prix d’environ 5 % depuis plusieurs mois dans les régions métropolitaines de Montréal et de Gatineau, et de 4,4 % à Sherbrooke.

On note toutefois que la situation excédentaire dans le secteur de la copropriété tarde à se résorber. «Les prix médians sont stables ou en recul dans les six régions métropolitaines de la province, sauf dans le Grand Montréal et à Trois-Rivières, qui ont enregistré une hausse d’environ 3 %», lit-on dans l’étude.

Les économistes de Desjardins n’excluent pas une autre hausse des taux d’intérêt cet automne, soulignant que l’«économie canadienne semble continuer de croître à un bon rythme».