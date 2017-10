Le cycliste happé à mort est un proche de Maxim Martin

Maxim Martin s'est tourné vers les réseaux sociaux ce matin, le jeudi 5 octobre, pour annoncer une nouvelle bien malheureuse.

En partageant un statut du maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, concernant un cycliste de 18 ans happé mortellement par une voiture, l'humoriste a révélé que ce dernier était un proche de sa famille. Le jeune homme de 18 ans, prénommé Clément, est le petit ami de sa fille, Livia.

L'histoire complète disponible ici

«Le jeune de 18 ans, c'est Clément, le chum de ma fille Livia, le fils de Catherine et d'Alexandre, le frère de Marjorie... Nos vies sont brisées pour toujours... Faut empêcher que ça réarrive à tout prix à d'autres», a-t-il indiqué sur Facebook.

«Jamais vu ma fille et sa mère si triste, si démolie, si anéantie... [...] Ce sont toutes nos vies qui sont déchirées ce matin... suis totalement sans mot», conclut Maxim Martin.

Sous la publication, une pluie de condoléances est adressée à la famille de Clément, à Maxim Martin, et à sa fille.

Livia Martin s'est également tournée vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à celui qu'elle a perdu.

«Je t'aime tellement mon poulet pis je pense tu comprends pas à quel point c'est dur pour moi... t'avais pas le droit de partir... t'étais mon héros, mon petit invincible, mon petit paradis sur deux pattes...»

Une intersection dangereuse pour les cyclistes

Luc Ferrandez a indiqué dans un long statut qu'une solution immédiate pouvait être appliquée afin d'éviter qu'une telle tragédie se répète.

«Un jeune cycliste de 18 ans, encore un enfant aux yeux de ses parents sans doute, s'est éteint, hier, des suites de ses blessures... et de notre inaction. Tout le monde sait comme l'intersection Côte Ste-Catherine et Camilien Houde est dangereuse, indique le maire. [...] La solution existe depuis 10 ans - elle a même fait l'objet de plans connus du bureau du Mont-Royal et de la direction des transports. [...] Pour empêcher ce transit, il suffit de bloquer la route (sauf aux autobus) après l'observatoire» indique-t-il sur Facebook.

Un message bien clair de la part du maire d'arrondissement qui ne souhaite pas voir une telle tragédie se reproduire.