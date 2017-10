Pink au Centre Bell en mars prochain

Montréal est l’une des trois seules villes canadiennes à faire partie de l’itinéraire de 40 dates de la tournée «Beautiful Trauma» que Pink amorcera en mars 2018.

La chanteuse – née Alecia Beth Moore – sera de passage au Centre Bell le 23 mars prochain, trois jours après son concert prévu au Air Canada Centre, à Toronto. Un arrêt à Vancouver doit également avoir lieu le 12 mai 2018.

Les billets pour le spectacle de Pink à Montréal seront en vente à compter du 13 octobre à 10 heures (evenko.ca), soit la même journée que sera lancé l'album «Beautiful Trauma». Les prix varient de 86,69 $ à 299,69 $ l’unité.

À quelques jours de la parution de son nouvel opus, l’Américaine de 38 ans propose un autre extrait, «Whatever You Want», accompagné d’un clip. Au cours des dernières semaines, les fans de l'artiste ont également pu entendre «What About Us» et la pièce-titre.