Postes Canada se prépare à livrer du pot

Après UPS, Postes Canada confirme qu’elle livrera bel et bien du cannabis à domicile, a fait savoir un haut dirigeant de la société d’État après avoir donné une présentation à la conférence montréalaise portant sur le e-commerce, jeudi.

«Nous serons un agent de livraison. Nous livrons déjà de l’alcool pour la Société des alcools du Québec (SAQ) et pour la Liquor Control Board of Ontario (LCBO)», a laissé tomber Marc Smith, directeur, stratégie et développement cybercommerce de la société d’État au Journal, en marge de l’événement.

Le grand responsable du commerce en ligne de Postes Canada affirme détenir déjà les outils nécessaires pour vérifier l’âge et l’identité des consommateurs. La société d’État ne sait toutefois pas encore si le cannabis sera populaire auprès de ses clients.

«Nous n’avons pas fait d’étude sur l’éventuelle demande», précise M. Smith.

Épicerie en ligne

Selon lui, tous les produits d’épicerie de l’allée du milieu, dont les boîtes et les conserves, risquent d’être de plus en plus commandés en ligne au cours des prochaines années.

Marc Smith indique par ailleurs que les grandes chaînes de supermarché ne seront pas les seules à profiter de la manne pour offrir leurs produits aux Québécois par la poste. Il soutient que les plus petits commerçants locaux pourraient très bien tirer eux aussi leur épingle du jeu s’ils réussissent à faire connaître leurs produits. Le directeur du cybercommerce de Postes Canada estime que, pour y arriver, ces PME devront avoir un solide réseau de distribution de proximité.

Marc Smith ajoute aussi que la multinationale Amazon se prépare à livrer ses produits à l’aide de livreurs servant d’intermédiaires, un peu à l’image d’Uber.

Postes Canada a profité de son passage à la conférence pour dire que le cybercommerce était en hausse de 13 % au Québec. La société d’État a rappelé que plus de 80 % des Canadiens ont acheté en ligne au cours de la dernière année.