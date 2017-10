Quand votre cœur bat la chamade pour les Canadiens

Deux étudiantes de la Royal West Academy ont été en mesure de comparer le rythme cardiaque des partisans des Canadiens qui regardent le match assis au Centre Bell et ceux qui le regardent dans le confort de leur salon.

Dix amateurs de 18 à 65 ans se sont prêtés à l'expérience de Leia Khairy et Roxana Barin.

«En regardant un match au Centre Bell, le coeur bat vraiment vite. C’est comme si tu courais ou si tu faisais de l'activité physique intense. Lorsque tu regardes un match à la télévision, c'est comme si tu courais ou si tu faisais de l'activité physique à basse intensité», explique Roxana Barin à TVA Nouvelles.

Les partisans avaient un moniteur de surveillance cardiaque et ils le remettaient à une technicienne en électrophysiologie de l'Institut de cardiologie de Montréal pour analyser les résultats.

«En regardant un match à la télévision, la fréquence cardiaque augmente en moyenne de 75% tandis que si on voit un match au Centre Bell, l'augmentation est de 110%», poursuit Roxana.

Des amateurs confirment aussi avoir davantage de palpitations lorsqu'ils sont au Centre Bell, surtout si le match se dirige en prolongation ou qu’il y a des chances de marquer. Les amateurs de hockey font la même constatation.

«Quand il y a une chance d'un but, c'est sûr que la tension monte et on sent l'intensité», constate Steve Khairy, un participant de l’étude.

Ceux et celles qui ont contribué à la recherche étaient tous en santé.

«Le potentiel de déclencher des événements cardiaques chez certaines gens qui sont à risque, ça on l'a pas démontré encore», explique un cardiologue de l’Institut de cardiologie de Montréal Paul Khairy.

Les deux adolescentes de troisième secondaire ont remporté plusieurs prix scientifiques avec cette étude. Leur recherche a été publiée dans le «Journal canadien de cardiologie».