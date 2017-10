«Survivant désigné», un premier épisode explosif !

Jeudi dernier à TVA était présenté le premier épisode de la captivante série américaine «Survivant désigné» mettant en vedette Kiefer Sutherland.

Voici un récapitulatif revenant sur les scènes fortes de cette série riche en rebondissements.

1. Tom Kirkman et sa femme Alex sont confinés dans une salle et regardent à la télévision le président Richmond tenir son discours sur l'état de l'Union au Capitole. L’image est subitement coupée car le Capitole a subi une attaque. Des gardes du corps arrivent pour assurer la sécurité de Tom et de sa femme.

2. Retour sur la journée de Tom Kirkman, secrétaire au logement et au développement urbain. Il apprend plus tôt dans la matinée que le discours du président ne prévoit aucune mention du programme sur le logement sur lequel il a travaillé fort. Il apprend aussi qu’il va être rétrogradé au poste d’ambassadeur de l’organisation de l’aviation civile internationale, organisme sous l’égide de l’ONU basé à Montréal. On lui annonce par ailleurs en début de soirée qu’il sera le survivant désigné lors du discours du Président Richmond.

Lors des discours importants réunissant tous les membres du gouvernement, l’un d’eux, le survivant désigné, est emmené dans un lieu tenu secret. Dans l’éventualité d’une attaque contre le gouvernement, ce membre devient notre nouveau Président.

3. Tom et sa femme sont emmenés à la Maison Blanche. Lors de leur transport sous haute surveillance, la nouvelle est confirmée, le Président est mort et aucun membre du Congrès n’a survécu à l’attaque. À peine arrivé à la Maison Blanche, Tom Kirkman prête serment et devient le nouveau Président des États-Unis.

Il est ensuite directement emmené au centre opérationnel d’urgences présidentielles où des responsables de divers départements s’affairent. L’un d’eux, le général Cochrane, semble prendre des décisions hâtives concernant la défense du pays, ce qui déplait à certains membres de la cellule ainsi qu’à Tom. Pour lui, sans preuve formelle des auteurs de l’attaque, aucune action militaire n’est permise.

Une fois cette réunion de crise terminée, Tom Kirkman a une discussion impromptue avec Seth Wright, un des rédacteurs présidentiels, à propos de la sa légitimité et sa compétence à gouverner le pays.

4. L’agent du FBI Hannah Wells arrive sur les lieux de l’attaque au Capitole, Elle a déjà travaillé sur des opérations similaires à la suite d’attentats à Bruxelles et Paris et met tout en oeuvre pour retrouver au plus vite les responsables.

5. Alors que Penny, la fille cadette de Tom et Alex est en lieu sûr à la Maison Blanche, leur fils Leo reste introuvable. Il passe la soirée dans un club à vendre des substances illégales et ill sera retrouvé quelques heures plus tard.

6. Le général Harris Cochrane insinue que l’Iran profite des événements pour occuper une place stratégique au niveau de l’approvisionnement pétrolier de l’ensemble de la planète. Il souhaite agir rapidement et contrer cette action en envoyant des forces armées américaines repousser leur portes-avions. Opposé à ce que son premier geste en tant que Président soit de nature militaire, Tom préfère s'entretenir avec l’ambassadeur iranien et exige que l’Iran retire sa flotte de la zone incriminée.

7. Au Capitole, l’agent Wells cherche désespérément à joindre par téléphone son petit-copain, un certain Scott. Pendant ce temps, une bombe est retrouvée sous les décombres. Rapidement mis hors de danger, l’explosif s’avère être une mine antichar généralement utilisée par les groupes terroristes djihadistes d’Afghanistan. L’auteur de l’attentat semble tout droit désigné, mais Wells remet en doute cette théorie, suspectant que les véritables responsables de vouloir duper le monde en les orientant sur une fausse piste.

8. Tandis que Tom se prépare à donner son premier discours auprès de la nation américaine et tout monde entier, le général Cochrane remet en cause sa légitimité et tente de convaincre un membre de l’équipe présidentielle de le destituer.

L’épisode se clôt sur les premiers mots du discours du nouveau Président des États-Unis.

Pour connaître la suite des intrigues de «Survivant désigné», rendez-vous les jeudis à 21h sur TVA !