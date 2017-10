Transcanada abandonne l’oléoduc Énergie Est

Transcanada a annoncé jeudi matin qu’elle abandonnait le projet d’oléoduc Énergie Est, qui devait transporter du pétrole des sables bitumineux de l’Ouest canadien jusqu’au Nouveau-Brunswick, en passant par le Québec.

«À la suite d'une analyse approfondie des nouvelles exigences, nous informerons l'Office national de l'énergie que nous ne poursuivrons pas les démarches relatives à nos demandes pour les Projets Énergie Est et du Réseau Principal Est», a annoncé le Président et Chef de la direction de TransCanada, Russ Girling, par voie de communiqué.

Il a remercié les syndicats, les organisations manufacturières et industrielles, ses clients, ainsi qu’Irving Oil pour avoir appuyé ce projet. Il a précisé que l’argent dépensé par Transcanada pour mener à bien cette initiative ne sera pas recouvré.

Dans sa déclaration, Russ Girling n’a pas fourni d’autres détails pour justifier l’abandon d’Énergie Est, mais il est clair que la vive opposition à ce projet au Québec et dans d’autres régions du pays ont sonné le glas de ce projet.

Non seulement les environnementalistes et les autochtones le dénonçaient, mais aussi des élus comme les maires de Montréal, Laval et de la région métropolitaine.

Ils craignaient notamment une contamination des sources d’eau potable en cas de fuite, un scénario catastrophe auquel Transcanada n’a jamais été en mesure de répondre par un bon bilan dans le passé ou des mesures d’urgence pouvant les rassurer.

Le Parti québécois et Québec solidaire ont toujours été opposés à la réalisation de ce projet, tandis que la Coalition avenir Québec et le gouvernement Couillard demandaient à ce Transcanada réponde à certaines conditions, notamment environnementales, avant de juger l’oléoduc acceptable.

Au fédéral, le gouvernement Trudeau était plutôt favorable, tandis que les conservateurs l’appuyaient avec vigueur.