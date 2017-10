Une étape s'ajoute avant la tenue du procès d'Alexandre Bissonnette

La Cour supérieure a ordonné ce jeudi matin qu’Alexandre Bissonnette, accusé du meurtre de six membres de la communauté musulmane et de multiples chefs de tentative de meurtre, soit amené au palais de justice le 27 octobre prochain.

Lors du dernier passage de Bissonnette en Cour, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Thomas Jacques, avait déposé «un acte d’accusation directe», renvoyant automatiquement Bissonnette à procès devant juge et jury.

Ce faisant, l’étape de l’enquête préliminaire n’avait plus lieu d’être.

Dans une brève décision, la Cour supérieure a statué que, ce faisant, les avocats devaient se plier à une conférence préparatoire de gestion.

Elle ordonne donc la tenue de cette conférence, mais aussi que l’accusé soit amené du centre de détention pour être présent à cette étape.

La conférence de gestion vise essentiellement à faire en sorte que les questions en litige soient bien claires pour les deux parties et elle permet aussi de voir si certaines admissions peuvent être faites d’un côté ou de l’autre pour faire avancer le débat rondement.