Une saisie de stéroïdes historique à Brossard

Le Service de police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL) a annoncé avoir procédé à l'une des plus importantes saisies de stéroïdes de son histoire, jeudi matin.

La valeur de cette saisie est évaluée à 280 000 $.

Les policiers ont été appelés à se rendre dans une résidence de la rue Riverains dans le secteur de Brossard, vendredi dernier vers 9 h 30, en raison d’une alarme résidentielle. Sur place, les agents du SPAL ont découvert une quantité très importante de stupéfiants, a mentionné Mélanie Mercil, porte-parole du SPAL.

Ils ont trouvé plus 26 000 comprimés de stéroïdes, environ 12 000 litres de stéroïdes, plus de 8500 comprimés de Cialis et environ 4000 comprimés de viagra et plus de 5000 $ en argent. De plus, de l’équipement servant à la distribution de stupéfiants a été saisi.

Le résident des lieux, un homme de 40 ans, a été arrêté.

Il fait face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire du trafic. Il a été remis en liberté sous certaines conditions.