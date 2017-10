Une pharmacienne réclame un médecin

Une pharmacienne propriétaire de L’Isle-aux-Coudres sonne «l’alarme» afin qu’un médecin prenne dans les plus brefs délais la relève de l’omnipraticien qui est parti à la retraite, il y a quatre mois.

Renée Roy a rédigé une lettre qu’elle a notamment expédiée au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, mardi, afin d’exprimer ses inquiétudes relativement au départ à la retraite du Dr Marcel Éthier, en juin dernier. La pharmacienne propriétaire, qui assure les services d’une bonne partie de la population de L’Isle-aux-Coudres, avoue que son travail est compliqué par l’absence de suivi médical dans la petite municipalité.

«Tout ce qui a rapport aux prescriptions médicales pour ma clientèle, j’écope», affirme Mme Roy.

«Tous les jours, je réglais des problèmes avec le Dr Éthier. Pas juste moi, mais les pharmaciens de l’île aussi. [...] On est comme tous figés, on ne peut rien faire parce que nous n’avons plus de prescripteur, alors on ne peut plus rendre le service qu’on rendait», déplore-t-elle.

Interventions «limitées»

Bien qu’elle puisse effectuer certains renouvellements en vertu de la loi, Mme Roy soutient que ses interventions sont «extrêmement limitées» lorsqu’il s’agit de certaines classes de médicaments bien précises telles que les narcotiques, notamment.

«Je dois référer à l’urgence ou au sans rendez-vous et si j’ai des suivis à faire, je ne peux pas les faire parce que personne ne peut les prendre en charge», soulève celle qui explique que la numérisation des dossiers est, elle aussi, affectée.

«Il n’y a pas moyen que le médecin sache ce qui se passe, même à distance, ils sont coincés et ne peuvent pas nous aider parce qu’ils n’ont pas accès aux dossiers qui sont dans des boîtes. Ça commence à être compliqué», consent-elle.

La pharmacienne propriétaire sonne donc « l’alarme » afin qu’un médecin soit attitré à L’Isle-aux-Coudres où « le manque d’effectif médical est criant ».

«La population de L’Isle-aux-Coudres a besoin d’un médecin et il faut qu’il soit dédié à l’île», soutient Mme Roy.

Rencontre d’information

Par ailleurs, Mme Roy devait participer hier soir à la rencontre d’information organisée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale à L’Isle-aux-Coudres afin de renseigner les gens sur les services « actuellement offerts » à la population.

«C’est de s’assurer que les gens ont la bonne information et de sécuriser la population concernant les services offerts», précise Karine Primard, agente d’information au CIUSSS de la Capitale-Nationale, sans révéler davantage de détails.