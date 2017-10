Vol qualifié au «Jack Pot»

Un vol qualifié est survenu au bar Jack Pot, anciennement connu sous le nom du Rock and Roll Palace, à Lévis, dans la nuit de jeudi à vendredi.

À minuit, deux hommes avec le visage couvert, dans la trentaine, sont entrés, armés, dans l'établissement et ont menacé les six personnes qui s'y trouvaient, cinq clients et un employé.

Les deux cambrioleurs ont volé le contenu de la caisse.

Personne n'a été blessé. Le montant dérobé était encore inconnu jeudi matin.

Des caméras de surveillance ont capté l'événement.

Les policiers ont fait du ratissage en matinée afin de trouver les deux individus toujours en cavale.

Une enquête est menée par les policiers de Lévis.