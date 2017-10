Zone démilitarisée: visite sous haute tension

Une simple visite dans la zone démilitarisée, qui sert de tampon entre les deux Corées, permet de constater à quel point le moindre détail peut rehausser le niveau de tension à la frontière.

Cette zone, qui porte d’ailleurs bien mal son nom, sépare la Corée du Sud de la Corée du Nord depuis 1953. Elle s’étend sur quelque 250 km d’un côté à l’autre de la péninsule, et fait 4 km de large.

On estime qu’un million de mines y auraient été installées et on dénombre environ 700 000 soldats nord-coréens, qui font face à 410 000 soldats sud-coréens et 30 000 américains.

Un petit incident est survenu pendant la visite de notre envoyé spécial, Richard Latendresse, et de son caméraman. Pendant qu’ils filmaient, un militaire sud-coréen est venu les interpeller pour leur dire qu’il était hors de question qu’ils prennent des images à cet endroit.

La région est tellement sensible que ce geste pouvait être considéré comme une provocation par le régime de Pyongyang, qui pourrait interpréter ça comme une arme pointée dans sa direction.

Quatre tunnels creusés du nord vers le sud ont été découverts dans cette zone. Il est possible d’en visiter un, le troisième, sans caméra ni appareil photo. «Fiez-vous sur moi, ce n’est pas pour les claustrophobes», a décrit notre envoyé spécial, au sujet de ces passages qui démontrent la volonté que le nord avait d’envahir le sud jusqu’à récemment.