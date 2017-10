Des temps d’attente interminables pour les soins à domicile

Au Québec, ce sont près de 30 000 personnes qui attendent des soins à domicile. Selon des chiffres obtenus par la CAQ avec la Loi sur l'accès à l'information, certains d'entre eux attendent aussi depuis très longtemps.

Dans Ahunstic Montréal-Nord, on attend jusqu'à 354 jours pour de l'ergothérapie. En Montérégie-Est, c’est un an qu’il faut patienter pour avoir accès à de la physiothérapie.

À Sherbrooke, un patient attend depuis dix ans pour de l'aide à domicile.

Des services «moins importants pour la personne»

«Il est très probable que ce soient des services moins importants pour la personne», a tenu à mentionner le ministre de la Santé Gaétan Barrette.

«Je ne comprends pas qu'au Québec, actuellement, il y ait des gens à qui on a dit 'vous avez besoin de services' et que 700, 600, 500 jours plus [...] ces gens-là soient toujours en attente», juge François Paradis, porte-parole en matière de santé pour la CAQ.

En mars dernier, plus de 132 000 personnes recevaient des soins à domicile contre près de 131 000 deux ans plus tôt. Gaétan Barrette a annoncé en mai dernier un montant additionnel de 69 millions pour les soins à domicile, convaincu que cette somme améliorerait la situation.

«Le nombre d'heures de service, le nombre d'interventions qui ont été effectuées dans notre réseau a augmenté à chaque année.»

«Si on avait à répondre à tous les besoins, c'est une enveloppe additionnelle de 4 milliards de dollars qu'il faudrait», a ajouté Gaétan Barrette.

La CAQ demande maintenant au ministre d'investir 300 millions grâce aux économies obtenues sur les médicaments génériques.