Des vedettes hispaniques chantent pour aider Porto Rico après Maria

Le compositeur Lin-Manuel Miranda, la chanteuse Jennifer Lopez ou encore Luis Fonsi, l'interprète de «Despacito», ont participé à l'enregistrement d'une chanson au profit de Porto Rico, qui a été ravagée par l'ouragan Maria en septembre.

Avec un rythme plein d'entrain, «Almost Like Praying» dure trois minutes trente et rend hommage aux 78 villes de ce territoire américain des Caraïbes, dont les infrastructures électriques et de télécommunications ont été détruites.

M. Miranda, dont la comédie musicale «Hamilton» est l'un des plus gros succès à Broadway de ces dernières années, a indiqué que les bénéfices liés aux ventes de la chanson alimenteraient les efforts d'assistance de l'ONG Hispanic Federation.

Jennifer Lopez, la célèbre chanteuse, également new-yorkaise d'origine porto-ricaine, fredonne quelques vers de la chanson, elle qui s'est déjà mobilisée après l'ouragan.

Cette initiative est l'occasion d'une rare contribution de la chanteuse cubano-américaine Gloria Estefan, qui avait joué un rôle important pour faire découvrir la pop latino au grand public aux États-Unis avec son groupe Miami Sound Machine.

Le morceau rassemble également Luis Fonsi, le chanteur porto-ricain qui a composé le succès international "Despacito", ainsi que la vedette panaméenne Ruben Blades, le rappeur Fat Joe et la star de la salsa Marc Anthony.

Le titre de cette chanson, qui signifie «Presque comme une prière», est une allusion à la chanson «Maria» de la comédie musicale «West Side Story», interprétation à Broadway de l'histoire de «Roméo et Juliette» dont les héros d'origine porto-ricaine vivent à New York.

M. Miranda a fait les gros titres il y a une semaine, en répliquant au président Donald Trump qui avait tweeté que les dirigeants porto-ricains étaient des ingrats qui voulaient que «tout soit fait pour eux», après l'appel de la maire de San Juan pour davantage d'aide d'urgence.

Le compositeur avait tweeté: «Vous allez directement en enfer, @realDonaldTrump. Pas de longue file d'attente pour vous». Il a maintenu sa position vendredi en présentant la chanson sur NBC, relevant que c'était «sans précédent» qu'un président «attaque les victimes d'une catastrophe naturelle».

Après s'être rendu sur l'île, M. Trump s'est prononcé mercredi pour une aide massive en faveur de Porto Rico d'un montant de quelque 29 milliards de dollars.

Porto Rico, frappé par l'ouragan Maria, alors en catégorie 4, le 20 septembre, panse toujours ses plaies: mardi, seuls 7% de l'île disposaient d'électricité, plus de 9000 personnes vivaient dans des refuges et seulement 40% des moyens de communication avaient été rétablis. Une grande partie des habitants ne disposaient toujours pas d'eau potable ni de carburant.