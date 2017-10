Dwayne Johnson dans un film dérivé de «Rapides et dangereux»

Dwayne Johnson et Jason Statham vont jouer dans un dérivé de la série de films «Rapides et dangereux».

Les deux comédiens sont les premiers de la saga à accepter de se détacher du reste de la « fast family » – comme l’avait appelée Tyrese Gibson en août – pour se lancer dans une aventure solo. «La marque Fast & Furious est forte et pleine de personnages légendaires, et nous espérons pouvoir bâtir de nouvelles choses, tout en étendant l’univers avec un premier film dérivé», a confié Donna Langley, présidente d’Universal, au Hollywood Reporter.

Le film sera écrit par Chris Morgan, auteur historique de la saga, et se concentrera donc sur la vie de l’agent Hobbs, campé par Dwayne Johnson, et de Deckard Shaw, le personnage de Jason Statham, qui avait commencé par être un méchant avant de rallier le groupe dans «Rapides et dangereux 8». Pour le moment, aucun des deux comédiens n’a confirmé l’annonce, mais Tyrese Gibson, présent dans la saga depuis «Rapides et dangereux 2», l’a sacrément mauvaise.

Depuis que les studios ont annoncé que le prochain «Rapides et dangereux» est repoussé à 2020, il considère que le dérivé, annoncé pour 2019, en est l’unique responsable. « La diversité, l’amour, un monde transgénérationnel et multi-ethnique, les Nations unies, une course, la fast family... Puis Dwayne est arrivé et je crois qu’il a toujours eu un problème avec le fait de ne pas être SEUL sur l’affiche du film, a-t-il publié sur Instagram. Vous êtes arrivés et vous avez vraiment cassé la #fastfamily. J’ai essayé de vous prévenir... Vous croyiez que je faisais le mauvais... Mais je voulais juste protéger la famille, ce qui nous rend géniaux, c’est que nous sommes tous UNIS. On ne vole pas en solo. »

Le comédien a fini par taxer Dwayne Johnson de «clown» en lui rappelant qu’il n’était pas le premier à qui l’on avait proposé un dérivé, mais que ce soit lui, Ludacris, Vin Diesel et Paul Walker, tous ont refusé l’offre. «On a DÉCLINÉ L’OFFRE», a-t-il conclu.

Dwayne Johnson a rejoint la «fast family» avec «Rapides et dangereux 5», alors qu’après être brièvement apparu dans le 6, Jason Statham avait écopé d’un rôle plus conséquent dans les deux films suivants.