Grosse semaine pour Roger Waters

À 74 ans et quatre décennies après les années de gloire de Pink Floyd, Roger Waters conserve un immense pouvoir d’attraction auprès des amateurs de rock progressif.

Près de 25 000 personnes sont attendues au Centre Vidéotron de Québec, vendredi et samedi, pour le coup d’envoi d’une série de cinq concerts en treize jours en sol québécois de la tournée «Us + Them». Roger Waters débarquera aussi au Centre Bell de Montréal les 16, 17 et 19 octobre.

Lancée en mai dernier, la tournée «Us + Them» a posé les pieds pour la première fois au Canada, lundi soir, à Toronto. Les critiques ont été fort élogieuses. «Ce qui ressemble le plus à Pink Floyd ressuscité», a louangé le «Toronto Star».

C’est en effet à une célébration de la musique de son ancien groupe que nous convie Roger Waters. Même s’il repêchera quelques titres de son dernier album «Is This The Life We Really Want?», paru au début de l’été, le bassiste-chanteur fera la part belle aux classiques de Pink Floyd, de «Wish You Were Here» à «Comfortably Numb», en passant par «Another Brick in the Wall», durant laquelle une chorale de Québec devrait l’accompagner, comme ce fut le cas en 2012 sur les plaines d’Abraham.

Un univers en soi

Il faudra aussi avoir à l’oeil les effets visuels spectaculaires créés par la firme montréalaise VYV, connue aussi pour ses collaborations avec Justin Timberlake, Ariana Grande et Miley Cyrus. Joint jeudi, le président Emric Epstein a confirmé qu’il sera à Québec pour rencontrer le clan Waters et revoir le spectacle.

«Musicalement, c’est le top dans ce qu’on a fait jusqu’à maintenant. Toute l’équipe est super fière de travailler sur cette tournée. Roger Waters, c’est un univers en soi qui est extrêmement impressionnant», dit-il.

Politique

Outre le volet musical, quand il s’agit de l’ex-Pink Floyd, la politique finit toujours par s’inviter au concert. Dans la Ville Reine, des organisations juives ont appelé au boycottage du concert en raison des prises de position anti-Israël du musicien.

Le cinéaste Ian Halperin en a profité pour présenter son documentaire «Wish You Weren’t Here», qui dénonce l’antisémitisme de Roger Waters. Il était question qu’il récidive à Beauport, samedi soir, et à Montréal, la semaine prochaine.