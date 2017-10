La reprise de Raqa en Syrie, une «question de semaines»

La bataille pour la reprise de Raqa, ex-capitale du groupe État islamique en Syrie, va durer encore «plusieurs semaines», a estimé vendredi la ministre française des Armées Florence Parly.

«C'est probablement une question de semaines», a-t-elle déclaré sur la radio France Inter.

Les derniers quartiers encore contrôlés par l'EI sont «évidemment les plus durs» à reprendre, a-t-elle relevé. «Il est difficile de faire des pronostics», a-t-elle ajouté.

«C'est un combat lent, difficile, mais qui néanmoins est efficace», a poursuivi la ministre française.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), l'alliance combattant l'EI avec le soutien de la coalition internationale, contrôlent 90% de Raqa et resserrent l'étau autour des jihadistes retranchés dans un secteur du centre-ville comprenant notamment l'Hôpital de Raqa.

Le nombre de jihadistes français encore présents en Irak et Syrie s'est probablement réduit à 500, contre 700 estimés précédemment, a-t-elle encore noté.

«Beaucoup sont menés au feu, ceux qui voudraient s'échapper sont condamnés à se battre par Daech», acronyme arabe de l'EI, a-t-elle souligné.

«L'ordre de grandeur est probablement de 500, mais l'arithmétique n'est pas facile à maîtriser», a insisté Florence Parly.

«Il est assez probable que leur nombre va (encore) se réduire», a-t-elle poursuivi ajoutant qu'il n'y avait «quasiment plus de flux vers ces théâtres, pas non plus de flux de retour» des jihadistes vers leur pays d'origine.