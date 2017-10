Labeaume veut investir pour la population vieillissante

Inquiet du vieillissement de la population, Régis Labeaume a annoncé une série de politiques pour faciliter la vie des aînés, proposant des tarifs réduits pour le RTC et l’installation d’une centaine d’exerciseurs extérieurs.

Des modules d’exercice public ont fait leur apparition dans les parcs de la Ville de Québec dernièrement. Le maire sortant promet maintenant qu’il y en aura partout sur le territoire afin de démocratiser l’accès aux personnes les plus vulnérables comme les aînés.

«Dans le prochain mandat, on va installer une centaine de nouveaux appareils dans la ville de Québec. C’est un bon investissement», a indiqué Régis Labeaume. «On va s’organiser pour faire des petites places publiques à l’extérieur du centre-ville aussi. Il faut contrer l’isolement des aînés. Ça les aide à sortir de leur isolement».

Chacune des installations d’exercices se détaille à 20 000$. Ainsi, le candidat à la mairie souhaite investir pour le bien-être de sa population vieillissante.

Pour l’instant, 17 % des citoyens ont 65 ans et plus à Québec. Cette tranche augmentera rapidement à 27% d’ici 20 ans.

«Ces gens-là bougent moins. Plus ils vieillissent, plus ils s’isolent. Et, on a tout avantage à ce qu’ils restent en santé», a souligné Régis Labeaume, ajoutant que nos aînés étaient moins fortunés. «Ça va ensemble.»

Nouveaux tarifs RTC

Afin d’aider les personnes âgées à bouger plus et participer à des activités culturelles durant les heures quotidiennes moins achalandées, le maire propose que les personnes ayant 65 ans et plus aient un rabais de 20% sur les billets d’autobus entre 9h et 15h30 les jours de semaine.

«Le RTC a avantage à augmenter sa clientèle durant ces heures-là. Les organisations culturelles, sociales et de loisirs ont avantage, aussi, à augmenter leurs clientèles», a souligné le maire sortant, indiquant qu’il s’agirait d’une carte Opus spéciale.

M. Labeaume espère également que des commerces et des organisations pourraient aussi offrir des rabais. «Ça fait la différence pour ces gens-là.»

Par ailleurs, M. Labeaume a indiqué que 21 000 personnes n’étaient pas capables d’utiliser le site internet de la Ville de Québec en raison de problème de vision. Dans cette optique, Équipe Labeaume a promis de mettre à jour le site web. «On va s’organiser pour qu’ils puissent le consulter. C’est important», a-t-il dit.