Le manque de patience de Kit Harington a gâché sa demande en mariage

Kit Harrington avait tout prévu pour impressionner sa petite copine au moment où il mettrait un genou à terre pour lui demander sa main, mais une nuit parfaite à la campagne a changé tout cela.

Dans une entrevue pour The Jonathan Ross Show, qui sera diffusée au Royaume-Uni samedi soir, la vedette de «Game of Thrones» explique : «J'avais des plans ; j'allais allumer des lumières dans des arbres et faire tous les trucs romantiques, mais nous étions à la campagne et nous étions sous ce beau ciel nocturne et avions un feu de bois et du vin rouge et j'ai craché le morceau plus tôt que prévu. J'étais censé le faire le lendemain, avec les lumières.»

Les acteurs ont récemment annoncé leurs fiançailles dans le quotidien «The Times», et Kit Harington souhaite que toute la distribution de «Game of Thrones» soit présente à son mariage avec Rose Leslie.

«J'ai téléphoné (au producteur) et je lui ai dit : "Je me marie et c'est votre faute en fait...", a déclaré l’acteur en riant. J'étais là : "Au fait, vous allez devoir prendre en compte un mariage «Game of Thrones»". Ils (les acteurs de la série) doivent tous être là donc tout doit s’arrêter.»

Mais il y a peu de chances qu’il puisse avoir une cérémonie de mariage sur le thème de «Game of Thrones» : «Il n'y a absolument aucune chance que je le convainque» a-t-il déclaré.