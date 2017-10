L'urgence ferme pendant 24 h en raison d'un manque d’omnipraticiens

L’urgence du CLSC de Forestville sera fermée pendant 24 heures, de dimanche, 8 h, jusqu’à lundi, 8 h.

Il manque trois omnipraticiens pour combler le plan d’effectif, ce qui cause cette fermeture dans cette municipalité de la Côte-Nord.

Les autorités de la santé précisent que les ambulanciers seront prêts à transférer les cas urgents à Baie-Comeau ou aux Escoumins.

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, elle-même une ancienne dirigeante du CLSC, redoute ce qui pourrait arriver pendant le dernier week-end de chasse.

«Il y a beaucoup de visiteurs, de gens sur la route et dans la forêt. C’est certain que ça nous met un petit peu plus en danger», a souligné Mme Anctil. La dernière rupture de service de l’urgence de Forestville était survenue en avril 2016.