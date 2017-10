Simulation d'évacuation de militaires blessés à Québec

Une simulation d'évacuation aéromédicale s'est déroulée vendredi avant-midi à l'aéroport international Jean Lesage à Québec.

L’exercice aurait pu en méprendre plus d’un tant il était réaliste.

Onze soldats gravement blessés sont arrivés à bord de cinq ambulances militaires. Les équipes ont procédé à l'évacuation rapide des victimes et les ont transportés vers un hôpital de campagne.

«On a des patients qui ont assisté à des opérations de combats. Des patients qui ont été stabilisés dans les dernières 24 heures», a expliqué le major Alain Miclette.

«Pour les blessures fictives, on parle de plaies par balle et par explosion, soit une mine ou un engin explosif improvisé», a indiqué le caporal-chef Pierre-René Ferland.

L'exercice a débuté avec une opération militaire à Saint-Basile et une fausse explosion à la base de Val Cartier.

Le temps était un facteur déterminant pour sauver le plus de blessés possible. Les soldats sont entraînés pour donner les premiers soins avancés dans un délai de 10 minutes et pour stabiliser l’état des victimes en une heure.

Une fois stabilisés, les blessés ont été transportés à bord de l'avion Hercule où la simulation s’est poursuivie.

Une centaine de militaires ont participé à cette simulation d'évacuation aéromédicale. Un retour sera fait dans les prochains jours pour améliorer les procédures.