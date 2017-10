Un ado de 13 ans manque à l’appel à Papineauville

L’aide du public est demandée par la Sûreté du Québec (SQ) afin de retrouver un adolescent de 13 ans qui est porté disparu à Papineauville, en Outaouais.

Francesco Bélanger-Audy a été vu pour la dernière fois jeudi à Papineauville. Il pourrait aussi se trouver dans les municipalités de Lac-Simon et de Saint-Émile-de-Suffolk, dans la même région.

Selon la SQ, les proches du jeune homme «ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a-t-on précisé vendredi, par communiqué.

Francesco Bélanger-Audy mesure 1,65 m, pèse 54 kg, a les cheveux et les yeux bruns. Il a une cicatrice à l’arrière de la tête et, la dernière fois qu’on l’a vu, il portait un chandail bleu avec une inscription à l’avant et des jeans bleus.

Toute personne détenant des informations pouvant aider à retrouver cette personne est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.