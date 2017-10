Un couple de Québécois coincé à Porto Rico espère rentrer au pays

Plus de deux semaines après le passage de l’ouragan Maria, le plus puissant à jamais avoir frappé ce territoire non incorporé aux États-Unis, des Canadiens demeurent coincés à Porto Rico.

Un couple de la région de Montréal qui s’est rendu dans l’île le 16 septembre dernier, soit à peine quatre jours avant que Maria ne décharge ses trombes d’eau, est dans cette pénible situation.

Cody Anna Orlando et Philippe Gariépy sont hébergés depuis chez des gens qui habitent à l’extérieur de la capitale San Juan. La nourriture et l’eau potable s’y font très rares.

La mère de la jeune femme, qui habite la région d’Ottawa, a expliqué à TVA Nouvelles avoir communiqué avec les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères canadiennes à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines. Ses appels sont restés sans réponse.

«Est-ce que c’est une urgence médicale, s’est fait demander Marika Versailles. Non, sauf que peut-être que vous aimeriez essayer de ne pas manger et de ne pas boire pendant quelques jours. On dirait qu’il y a un problème de communication entre les bureaux ici à Ottawa, qui envoient les informations par courriel, et les gens là-bas [à Porto Rico], qui n’ont pas accès à ces informations-là», témoigne-t-elle.

Aide du fédéral

Il n’a pas été facile non plus pour TVA Nouvelles d’obtenir une réponse de la part des fonctionnaires fédéraux. Combien de ressortissants canadiens se trouvent toujours à Porto Rico en date d’aujourd’hui? Il a fallu plus de 24 heures à notre journaliste avant qu’on lui fournisse un début de réponse.

Les responsables du dossier affirment que le gouvernement fédéral est en communication avec six ressortissants canadiens et qu’on tentait de les aider à quitter l’île.

La ministre du Développement international et de la Francophonie assure de son côté que le maximum est fait pour apporter aux Canadiens l’aide dont ils ont besoin à Porto Rico. «On est toujours en contact avec les Canadiens, assure Marie-Claude Bibeau. C’est sûr qu’on suit les dossiers des Canadiens qui ont pris contact avec nous, au ministère, et qui nous gardent informés de leurs besoins.»

Le couple Orlando-Gariépy espère rentrer au Canada en début de semaine prochaine en prenant un vol privé de la compagnie American Airlines prévu lundi. Leurs parents les attendent impatiemment.