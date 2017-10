Un marquage qui sème la grogne

Des bandes bleues et blanches peintes sur les bordures de trottoir à Laval pour réduire la vitesse des automobilistes sèment la grogne chez des citoyens qui considèrent que leur quartier a été défiguré.

Le marquage est apparu au cours des dernières semaines autour des parcs et des écoles primaires. Il s’agit de l’une des mesures que l’administration du maire Marc Demers a décidé d’implanter afin d’atténuer la circulation dans ces secteurs.

Or, nombreux sont les citoyens qui se plaignent que les lignes de couleurs contrastantes altèrent le paysage tout en manquant d’efficacité.

«Quand on s’en vient, on dirait une piste de course. Je ne comprends pas à quoi ils ont pensé», a soupiré Roger Beauchamp, un résident de la rue Rivard.

«Cette semaine, il y a eu trois accidents sur la rue, a-t-il poursuivi. Alors on ne dirait pas que ça fonctionne !»

L’une de ses voisines, Nicole Sigouin, s’explique mal pourquoi la Ville n’a pas plutôt installé des dos-d’âne.

«Ce n’est pas seulement laid, ç’a été fait n’importe comment», a-t-elle dit en désignant les contours inégaux de la peinture.

Pas de consultation

Michel Trottier, candidat à la mairie pour le Parti Laval et conseiller municipal de Fabreville, déplore que l’avis des citoyens n’ait pas été sollicité.

«Personne n’est contre la sécurité des enfants, des piétons et des cyclistes, a-t-il souligné. Mais ce moyen-là vient dévisager de nombreux quartiers, et les citoyens n’ont même pas été consultés.»

Il ajoute que plusieurs automobilistes ne comprennent tout simplement pas ce que signifie le marquage.

«Il y a des gens qui se demandent s’ils ont encore le droit de se stationner dans la rue, a-t-il mentionné. Il y a même une dame qui croyait que c’était pour une fête grecque dans son quartier!»

Déploiement suspendu

Le marquage devait se retrouver autour de l’ensemble des 220 parcs et des 80 écoles primaires de Laval. Alors qu’environ 60 % du travail a été réalisé, la Ville vient toutefois de suspendre le déploiement de la mesure. C’est ce qu’a indiqué au «Journal de Montréal» Virginie Dufour, membre du comité de circulation de la Ville.

«On cherchait quelque chose qui attirait vraiment l’œil. Les pancartes [...], ça ne fonctionne plus», a expliqué la conseillère municipale du district de Sainte-Rose.

«Mais actuellement, on procède à des sondages pour être certains que la mesure a l’effet escompté», a-t-elle ajouté.