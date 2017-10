Brett Kissel: «J’adore ma vie!»

La popularité de la star canadienne du country Brett Kissel de cesse d’augmenter. Le chanteur, qui est père d’une deuxième petite fille depuis mai, mène une nouvelle vie qui l’a beaucoup inspiré pour son troisième album, qui devrait paraître avant Noël et qui apportera un vent de renouveau à sa discographie.

C’est quelques jours après qu’il a été couronné grand gagnant des CCMA Awards que nous avons parlé au très sympathique Brett Kissel. L’artiste de 27 ans, qui a remporté trois prix lors de la cérémonie diffusée le 10 septembre (interprète masculin de l’année, vidéoclip de l’année et artiste interactif de l’année), flottait encore sur un nuage.

«Je suis tellement choyé d’avoir pu vivre l’un des plus merveilleux week-ends de ma vie aux côtés de ma femme et de mes deux filles. Honnêtement, je suis encore sur un high», a déclaré d’entrée de jeu l’artiste, qui se trouvait à l’aéroport, en attente de son vol en direction de Dallas, au Texas, où il habite.

Le lendemain de la cérémonie, l’Albertain lançait «We Were That Song», premier extrait de son troisième album, qu’il aimerait sortir avant la fin de l’année. «Cet album est différent de tout ce que j’ai fait auparavant. J’ai l’impression que les chansons sont meilleures, que les messages sont plus forts et que la musique est plus excitante.»

Un nouveau son

S’il affirme qu’il a apporté quelques changements à son style, Brett reste quand même fidèle à celui qui lui a permis de connaître un si grand succès avec ses deux premiers albums. «Je continue de travailler avec le producteur Bart McKay. Je n’enregistrerais jamais un album sans lui. Mais le producteur Luke Wooten s’est joint à nous cette fois-ci. J’admire énormément cet homme, qui a travaillé avec trois artistes que j’admire tout autant: Brad Paisley, Dierks Bentley et Chris Stapleton.»

Brett admet qu’il est à une étape de sa carrière où il a envie d’expérimenter. «J’ai essayé de nouvelles choses pour offrir quelque chose de différent à mes fans: j’ai utilisé de nouveaux instruments et j’ai aussi tenté de chanter différemment. J’ai enregistré des chansons dans différents studios un peu partout au Canada, et certaines de mes idoles ont accepté de chanter avec moi sur quelques pièces.»

Le duo tant désiré

Le grand Charley Pride, une de ses plus grandes idoles, fai partie des artistes qui chanteront sur l’album. «Je l’ai rencontré lors d’une croisière country il y a deux ans. Ça a tout de suite cliqué entre nous, et nous sommes rapidement devenus amis, malgré notre différence d’âge. J’avais gardé son numéro de téléphone et, quand je l’ai appelé pour lui proposer de participer à l’album, il a tout de suite accepté. Charley est une légende qui a révolutionné l’industrie de la musique country. C’est vraiment un grand honneur d’avoir pu travailler avec lui.»

Une personnelle inspirante

Il ne fait aucun doute que Brett vit actuellement le bonheur parfait. En plus de voir sa carrière exploser, sa femme, Cecilia, a accouché d’une seconde fille, Aria, le 2 mai, donnant ainsi une petite soeur à Mila, qui aura deux ans en janvier. «J’adore ma vie! Je suis tellement fier de ma femme et de mes filles! Ma famille m’a beaucoup inspiré pour les paroles de mon album. J’ai d’ailleurs écrit une chanson pour mes filles et je fais une déclaration d’amour à ma femme dans plusieurs pièces. Ma famille me suit en tournée, et j’en suis très heureux.»

Il admet toutefois que sa femme et lui sont actuellement en période d’adaptation. «C’est certain que deux enfants en bas âge, c’est plus exigeant. Plus tu as d’enfants, plus c’est le chaos. Mais j’ai l’impression que ma vie est plus remplie depuis que j’ai deux filles. Je me sens riche.»

Un arrêt à Montréal en 2018

Brett confirme qu’il partira en tournée à travers le Canada dès le début de 2018 et qu’il compte venir à la rencontre de ses fans québécois. «Montréal est une de mes villes préférées. C’est certain que je vais y présenter un spectacle l’an prochain.» Quand on lui demande si son succès qui croît sans cesse lui donne parfois le vertige, le chanteur répond: «Je suis très reconnaissant, mais il reste tellement de choses à accomplir. J’ai même l’impression que je n’ai pas encore vraiment commencé!»