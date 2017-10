Des burgers végétariens chez McDo!

Il sera bientôt possible de déguster un burger végétarien dans certains restaurants McDonald’s.

Cette offre limitée dans le temps ne sera cependant accessible que pour les consommateurs se trouvant... en France!

L’enseigne américaine va en effet proposer un tout nouveau sandwich à partir de la semaine prochaine à tout ceux qui ne veulent pas manger de viande.

Il sera composé d’un pain aux graines de courge, sésame et pavot, et garni d’un émincé de choux rouge et blanc, de jeunes pousse d’épinard, de roquette, de salade verte et de tomates.

Je viens donc de tester en exclusivité #LeGrandVeggie de @McDonalds. Eh ben c'est bon ! Ça sort mardi et je vous le conseille :) pic.twitter.com/mGythMLUYj — Anh Phan (@AnhPhanFr) 6 octobre 2017

C’est une galette panée de carottes et salsifis qui remplace la viande habituelle. Une sauce au pesto rouge agrémente le tout.

Ce burger de (quand même) 760 kcal aurait pu être vegan s’il n’était pas servi avec une tranche de fromage emmental...

Selon la direction de McDonald’s France, une année a été nécessaire à son développement et 10 versions différentes ont été produites avant que ce sandwich soit choisi par des panels de consommateurs.

«La vocation de McDo est de s'adresser à tous. Ce burger végétarien est là pour élargir la gamme et l'offre afin de susciter de l'intérêt des végétariens mais aussi chez tous les fans de burgers», a expliqué Delphine Smagghe, vice-présidente achat et qualité pour McDonald's France au magazine Challenges.

McDo a déjà expérimenté ce genre de burgers végétariens dans d’autres pays européens et vient même de lancer le McVegan en Finlande.

«Dans chaque pays, un burger propre a été développé pour répondre aux attentes des consommateurs locaux», a précisé Mme Smagghe.