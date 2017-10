Frédéric Lopez, l'homme qui a eu l'idée

Le concept de l’émission «La vraie nature», qui débute ce dimanche à TVA, a été imaginé par un Français, après un séjour dans un chalet au Québec.

Frédéric Lopez a présenté ce rendez-vous, dont le titre français était «La parenthèse inattendue», de 2012 à 2014 dans l’Hexagone, soit quelques années avant d'en voir l'adaptation.

Le premier contact de Frédéric Lopez avec le Québec s’est produit en 1995, alors qu’il avait été envoyé comme journaliste par une chaîne d’information française pour couvrir les résultats du référendum.

«J’ai vécu des moments formidables, des choses émouvantes que je n’ai jamais revécus de ma vie, dit-il. Ensuite, je suis revenu au moins huit fois. Autant pour le travail que pour des vacances.»

Mais l’idée initiale de «La vraie nature» est née à la suite des tournages d’une autre émission qu’il a imaginée, «Rendez-vous en terre inconnue». «J’emmenais une personnalité au bout du monde pour vivre pendant une semaine avec des peuples reculés et/ou en voie de disparition. Je passais entre deux et trois semaines avec ces personnalités et, quand on revenait en France, certaines avaient envie de me faire découvrir leur coin à elles. C’était des moments très chouettes et elles me racontaient souvent des histoires de leur parcours extraordinaires. Je me suis dit que ce serait bien de partager ces moments avec le public.»

Rapidement, l’animateur a pensé à une maison de campagne où il pourrait emmener des artistes pour qu’ils se racontent comme s’ils étaient à la maison.

«On avait le choix d’aller au bord de la mer, en haute montagne, à la campagne. C’est à ce moment-là que je me suis demandé dans quel endroit j’avais été le plus heureux sur cette terre, et la première image qui m’est venu en tête, c’est le Québec. Je me suis souvenu d’une fin de semaine pluvieuse dans un chalet au bord d’un lac où j’avais été super content. Je regardais la pluie tomber et c’était extraordinaire. C’est donc à partir de ce souvenir du Québec que l’émission a été bâtie.»

Le public français a eu un coup de cœur pour cette émission et pas un jour ne se passe sans que Frédéric Lopez ne s’en fasse parler.

«Je me souviens d’un jeune chef d’un restaurant, la jeune vingtaine, issu de l’immigration. Il est venu me voir en me disant que l’émission avait changé sa vie. À travers le témoignage des invités, il a compris qu’on pouvait venir de nulle part et réaliser ses rêves, et que, quand il y avait des obstacles, il fallait savoir se relever. Et il a ajouté: ¨Avant, j’étais jaloux de leur argent, maintenant, je trouve qu’ils le méritent¨. Je pense que c’est une émission très inspirante pour tout le monde.»

Un nouveau concept

Après avoir emmené des personnalités au bout du monde (les tournages de «Rendez-vous en terre inconnue» se poursuivent au rythme d’une ou deux émissions par an) et d’avoir recueilli les confessions des artistes dans un chalet, Frédéric Lopez travaille actuellement sur un nouveau projet.

«On n’a pas encore de titre définitif, mais ça pourrait s’appeler ¨Nos terres inconnues¨. Je vais aller découvrir la France, que je ne connais pas vraiment. On va donc partir en sac à dos avec une personnalité pour découvrir une région qu’elle ne connaît pas, rencontrer des gens sur place, voir des paysages éblouissants.»

Après avoir autant voyagé autour du monde, le jeune cinquantenaire prend désormais ses vacances en faisant de la randonnée avec son fils. «Je me sens plus heureux aujourd’hui que jamais. Plus on vieillit, plus on gagne en sagesse.»